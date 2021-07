El Real Betis sabe vender bien

La pandemia por coronavirus, el cierre de los estadios, la prohibición de que los aficionados al fútbol no puedan acudir a los estadios... el coronavirus ha asestado un fuerte golpe a toda la sociedad y la industria de fútbol no ha sido ajena. Caídas de ingresos y ajustes presupuestarios para darle viabilidad económica y deportiva a proyectos que manejan grandes cantidades de millones.

Una de las vías para ajustar y balancear las cuentas son los ingresos extraordinarios, dentro de los que se encuadran la venta de futbolistas. Por ello, los equipos se esmeran en traspasar primero a sus descartes.

En ese momento del mercado de fichajes está Antonio Cordón, director general deportivo del Real Betis Balompié, que trabaja intensamente para encontrarle equipo a los futbolistas que no entran en los planes deportivos de Manuel Pellegrini y de paso adquirir algunos euros con los que ir al mercado y reforzar una plantilla que este curso futbolístico tendrá que disputar tres torneos de máximo nivel: LaLiga, UEFA Europa League y Copa del Rey.

Llegado el caso, en que no se 'coloquen' los descartes, otra vía es traspasar a futbolistas bien cotizados, con proyección o con alta valoración. Una opción que ahora mismo no se plantea el Real Betis, tal y como reconoció Ángel Haro, presidente bético, en los micrófonos de la Cadena COPE negando la marcha de Guido Rodríguez o Diego Lainez: "Guido Rodríguez está destacando en la Copa América; Lainez lo está haciendo bien con México. Esto supone un incremento de valor de mercado de estos futbolistas pero ahora mismo no nos planteamos una venta de estos jugadores".

Esta posibilidad ahora mismo no se contempla, pero bien es cierto que Antonio Cordón reconoció que el Betis tiene que vender "sí o sí" durante la presentación de Rui Silva, lo cual choca con lo afirmado por Haro semanas antes.

Llegada la circunstancia la afición del Real Betis puede estar tranquila, pues la entidad ha demostrado que siempre ha sabido vender 'bien' a sus estrellas. Aquí, en esta galería, puedes repasar las ventas más caras en la historia del Real Betis Balompié