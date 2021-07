Compás de espera en el Betis por Djiku.

El Real Betis sigue trabajando en busca del ansiado central y en las últimas horas ha realizado serios movimientos de tanteo con los representantes de Alexander Djiku (26 años) y con el Racing de Estrasburgo francés, club al que pertenece este versátil zaguero galo de ascendencia africana, internacional absoluto con Ghana y con contrato en vigor hasta 2023.

Se trata de un central contundente, muy fuerte físicamente, que va muy bien por alto pese a su escaso 1,82, que suele alternar las dos posiciones del centro de la defensa y que incluso ha jugado de pivote defensivo de urgencia. Un futbolista por quien la prensa francesa asegura que también suspira el Rennes y que en el pasado ya ha sonado muchas veces para diversos clubes de LaLiga, entre ellos, el propio Betis.

El pasado verano, Getafe incluyó a Djiku en una lista de opciones por si vendía a Djené y el Alavés llegó a tantear su incorporación, avalada por un Pablo Machín que ya manejó muy buenos informes del zaguero franco-ghanés en su etapa en el Sevilla FC, otro de los clubes con los que ha sido relacionado en un pasado cercano. En el Betis sonó también como posible sustituto de Feddal o Javi García, pero finalmente el elegido fue Víctor Ruiz, con quien podría compartir zaga el próximo curso.

No será sencillo, como la mayoría de potenciales sustitutos de garantías para Mandi que han tanteado hasta ahora. Las exigencias del Racing de Estrasburgo no son tan altas como en ventanas anteriores, cuando la barrera estaba por encima de los 10 millones (pagaron 4,5 kilos al Caen en 2019), pero según avanza L'Équipe, no están dispuestos a desprenderse de él por menos de seis o siete millones de euros y en ningún caso aceptan una cesión con opción de compra, alternativa probada ya sin éxito por el director deportivo verdiblanco, Antonio Cordón.

Asimismo, desde Heliópolis le habrían hecho saber a sus representantes que están muy interesados en él y que las cifras que se maneja podrían cuadrar en lo que estarían dispuestos a invertir en el defensa, pero que necesitarían realizar alguna venta antes de acometer cualquier traspaso. En definitiva, que toca esperar.

En cualquier caso, de manera paralela a este serio interés por el fornido central nacido en Montpellier, Cordón sigue trabajando a varias bandas. Entre tapados y ofrecimientos constantes con un perfil muy concreto del jugador que buscan, como reveló ESTADIO, el extremeño sigue trabajando a varias bandas, intentando convencer al Torino para que acceda a ceder a Lyanco sin perder de vista al canterano del Real Madrid Víctor Chust por si puede acceder a él en esos mismos términos.

El Betis ve cada día más difícil poder cerrar un gran traspaso que aporte liquidez -Álex Moreno, como William Carvalho, tiene mucha pinta de no moverse- y el escenario más realista a día de hoy obliga a estar preparado para todo por si logra ingresar y aligerar masa salarial pero, sobre todo, a priorizar el filtro de las mejores opciones posibles que puede lograr a préstamo.