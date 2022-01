Antonio Cordón y el Betis lo han vuelto a hacer: Álex Fernández, Luiz Felipe y las gestiones estivales ya adelantadas

El Real Betis y su afición están afrontando con gran tranquilidad esta recta final del mercado de fichajes de enero. Más allá de una posible salida de Diego Lainez, que ha sido ofrecido al Rayo Vallecano, no se esperan muchas novedades en estos últimos seis días previos al cierre de la ventana invernal. No obstante, eso no quiere decir que la dirección deportiva comandada por Antonio Cordón no estén trabajando a destajo en mejorar la plantilla.

Es más, el extremeño lo ha vuelto a hacer y, por enésima vez, se ha adelantado varios meses y ya tiene avanzadas hasta tres operaciones para la próxima campaña. Una de ellas es la del cedido Willian José, con quien tendría que suceder algo totalmente inesperado para que se torciese un camino encauzado por el delantero, por el Betis y por la Real Sociedad -propietaria de sus derechos- para que el hispano-brasileño se quede en La Palmera cuando termine su contrato de cesión.

Las otras dos gestiones se suman a una larguísima lista de fichajes a coste cero de los últimos años. Ya destacó en ese sentido con Lorenzo Serra Ferrer y se ha convertido en el caladero principal en el que Cordón está pescando para dotar a Manuel Pellegrini de una plantilla que lleva año y medio repartiendo ilusión a raudales entre su hinchada. En este sentido, el Real Betis ya lo tiene bastante avanzado con dos futbolistas que llegarán al próximo periodo estival como agentes libres: el centrocampista del Cádiz CF Álex Fernández y el central de la SS Lazio Luiz Felipe.

Tal y como adelantó en exclusiva ESTADIO Deportivo este pasado lunes, 24 de enero, el centrocampista Álex Fernández y el Real Betis han llegado un acuerdo para que el madrileño recale el próximo verano en Heliópolis a coste cero, una vez que el próximo 30 de junio concluya su contrato con el Cádiz CF, entidad a la que ya le ha comunicado su negativa a renovar y que ya conoce su próximo destino, según han revelado a este periódico fuentes de la negociación.

Álex percibirá algo más de 1'5 millones de euros brutos por temporada, bonus incluidos, y estampará su firma en un contrato por cuatro temporadas. La última de ellas, a priori, estaría condicionada a que el medio juegue un número determinados de partidos. La intención del fútbolista y del Betis es hacer público su acuerdo lo antes posible. Entre la afición, consultada en la #EncuestaHelvetiaED, ha tenido una buena acogida la contratación de un futbolista con experiencia en LaLiga y que llegará gratis.



El siguiente podría ser Luiz Felipe. Relacionado con FC Barcelona, Atlético de Madrid o Valencia, en LaLiga; con el Inter y el Milan, en Italia, donde la Lazio no pierde la esperanza de lograr que renueve el contrato que expira en junio; el Zenit, en Rusia... El brasileño cuenta con propuestas económicas muy tentadoras, según ha podido confirmar directamente ESTADIO Deportivo, le atrae mucho España y el Real Betis se encuentra actualmente en la 'pole', existiendo una gran predisposición a firmar un contrato por cuatro temporadas que Antonio Cordón le ha hecho llegar.

Si, como todo hace indicar a día de hoy, Luiz Felipe (24 años) se decanta por vestir las trece barras y no cambia en esa opinión que filtran desde su entorno acerca de su total convencimiento de que el estilo y la proyección del Betis son ideales para dar el siguiente paso en su carrera deportiva, en La Palmera se harán con un central de presente y futuro. Sin destacar por ser contundente o expeditivo, ha mejorado mucho en la contención, aprovechando su estatura (1,87) para imponerse por alto, pero acrecentando sus mayores virtudes: anticipación, buena lectura táctica, salida de balón y calidad en conducciones y desplazamientos.

Es decir, el Betis va a alargar un mercado de agentes libres al que ha recurrido en 31 ocasiones en lo que va de siglo XXI (según datos sólo de temporadas en Primera división), con muchas luces y sonadas sombras. Especialmente prolíficos fueron los veranos de 2014, 2015, 2018 y 2020. Consulta todos los nombres de esos fichajes a coste cero en esta galería elaborada por ED.