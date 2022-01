Así valora Luiz Felipe la opción de recalar en el Real Betis

Su nombre se ha convertido ya en una de las 'gangas' del mercado estival, puesto que no ha llegado a un acuerdo con la Lazio para renovar su contrato, que expira el próximo 30 de junio, y puede negociar y comprometerse ya libremente con quien quiera desde el pasado sábado. El Real Betis fue uno de los primeros en fijarse en él, aunque no logró llevárselo el verano pasado, decantándose por el retorno de Pezzella. Manuel Pellegrini y Antonio Cordón estaban de acuerdo con que Luiz Felipe era un fichaje muy apropiado para reforzar la zaga verdiblanca, pero la entidad romana no aceptó liberarlo a bajo coste ni una cesión con opción de compra sin su ampliación previa, a lo que el italo-brasileño se negaba.

Después, los vanos intentos celestes por retenerno, ya que es pieza clave en la zaga de Sarri, han chocado con el interés del futbolista en emigrar en busca no ya sólo de un sueldo mayor (se le ofrecían 1,5 millones de euros netos, cuando él solicitaba el doble, casi alcanzandolos tarde y mal la SS con pluses, amén de una vinculación hasta 2027), sino de reconocimiento y confianza. No será por su entrenador, que lo ha hecho fijo junto al veterano Acerbi como su pareja de centrales preferida (22 duelos oficiales, entre Serie A y UEFA Europa League, con casi 2.000 minutos hasta la fecha, lo avalan), pero el de Colina, a sus 24 años, entiende que ya tendría que estar, cinco años y medio después, en otro escalón salarial en el plantel 'azzurri'.

Con el paso de los meses, otros clubes transalpinos (Inter, Milan), así como de Rusia (Zenit) y LaLiga (Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia) se han acercado a Luiz Felipe y sus asesores para persuadirle, si bien no es oro todo lo que reluce. El afamado periodista de 'Calciomercato.com' Daniele Longo avisaba ya esta semana de que el Betis seguía muy bien posicionado, por lo que ESTADIO ha querido pulsar la opinión tanto de los responsables heliopolitanos como del entorno del ex defensor de Ituano. Y la respuesta no ha podido ser más optimista. En realidad, las vías que se le presentan para continuar en el país de donde es su segundo pasaporte son secundarias, puesto que la prioridad 'neroazzurra' es Bremer (del Torino), por lo que no están apostando de verdad por el momento, mientras que las miras 'rossoneri' para suplir a Kjaer y Romagnoli van por otro sitio.

La intención del brasileño no es ir a Rusia ni a ninguna de las Ligas exóticas que también lo han tanteado, con propuestas económicas muy tentadoras, sino de permanecer en las cinco grandes de Europa. Le atrae mucho España y, según ha podido confirmar directamente ED, el Real Betis se encuentra actualmente en la 'pole' por muchas razones. En primer lugar, por ser quizás el primer equipo que se movió en serio para contratarle, atendiendo sus exigencias y presentándole un proyecto atractivo, emergente y ambicioso. Pese a la mucha competencia, los verdiblancos han seguido ahí, con Cordón manteniendo un diálogo constante y fluido, resolviendo todas las dudas que se presentaban. Además, los informes sobre la ciudad y la entidad que ha recabado (ha tenido cerca estos años a Durmisi, como a 'eternos rivales' como Luis Alberto e Immobile, rendidos también a la evidencia).

Si Luiz Felipe cree que el estilo y la proyección del Betis pueden ser ideales para continuar su carrera deportiva, en La Palmera están muy contentos con la evolución que ha tenido su juego en las últimas campañas. Sin ser un central contundente ni expeditivo, sí ha mejorado mucho en las facetas más relacionadas con la contención, aprovechando su estatura (1,87) para imponerse por alto, pero acrecentando sus mayores virtudes: anticipación, buena lectura táctica, salida de balón y calidad en conducciones y desplazamientos. Un 'matrimonio' perfecto que se conoce desde hace muchos meses y que, si nada se tuerce, está convencido de formalizar su relación próximamente.