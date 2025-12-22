Las 'rajadas' de Bordalás y David Soria: una "ruina" tras la que urge "asumirlo y tomar decisiones"

Tanto el entrenador azulón como el portero señalan a la directiva, exigiendo a Ángel Torres "un esfuerzo en el mercado invernal para subir el nivel"

"Tengo que decir que la realidad de este equipo está muy clara. El Getafe CF ha pasado las últimas temporadas de poder competir de tú a tú a equipos del nivel del Real Betis a debilitarse paulatinamente y llegar donde hemos llegado. Ahora mismo, los recursos son mínimos y, por tanto, la diferencia es abismal. Es casi imposible competir de tú a tú al Betis. Tuvimos el acierto de las primeras jornadas, ganando los dos primeros partidos en campos difíciles, estando muy juntos, pero la temporada va avanzando y los equipos tienen mucho nivel. Ya dije que el Betis tiene una enorme plantilla, de las mejores de las últimas temporadas. Todos han ido reforzándose, menos nosotros. Hay que asumirlo y tomar decisiones. Un gol en los últimos seis partidos, muchas derrotas... Nos faltan muchos efectivos", confesaba en DAZN nada más terminar el partido un apesadumbrado José Bordalás que no está para bromas y que lanzaba, como su portero David Soria unos minutos antes, un mensaje directo a Ángel Torres y los que mandan.

"Los jugadores están afectados, porque no están acostumbrados a derrotas tan abultadas. Hay algunos que vienen de jugar casi todo en pasadas temporadas, como Mauro Arambarri y Luis Milla, que no tenían recambio y siguen sin él. Están saturados. Sacas el once que crees mejor y no se les puede reprochar sacrificio, pero obviamente nos faltan muchas cosas", sentenciaba el técnico alicantino.

David Soria: "Esto no se puede volver a repetir; la imagen ha sido lamentable"

"A ver, voy a ir por partes. Lo primero, pedir perdón por la imagen; es una ruina todo. No hemos estado a la altura, hemos dejado de competir. Desde que llegué aquí, muy pocas veces he visto al equipo tan descompuesto, con tan poco orgullo, hemos sido superados en todo", comenzaba diciendo en la 'flash interview' a pie de campo el guardameta azulón, David Soria, que pedía que se depurasen responsabilidades: "Hemos perdido muchos partidos, porque esto es difícil, pero la imagen ha sido lamentable. Creo que es un toque importante para todos: jugadores, el club... todos. Hay que hacer un esfuerzo en el mercado, subir nuestro nivel, que en las últimas jornadas ha bajado. Puedes perder, pero compitiendo; lo de hoy no se puede volver a repetir. Espero que tome nota todo el mundo, desde la primera cabeza visible hasta la última. Yo me pongo el primero, no quiero señalar a nadie. Ganamos todos y perdemos todos. No estamos en buen momento de forma y se nos junta todo, el bajo nivel individual y el colectivo. Así, el Betis te pasa por encima".

