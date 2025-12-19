Ángel Torres sale en defensa de Christantus Uche: "Adaptarse a la Premier League no es fácil"

El presidente del Getafe ha hecho balance de la eliminación en Copa del Rey contra el Burgos, el mercado de fichajes y la situación del delantero nigeriano en el Crystal Palace, que no está gozando de los minutos que se podría esperar

El Getafe vive días intensos cuando entramos en la recta final del año 2025. Uno de los nombres propios es Ángel Torres, presidente de la entidad, que ha aprovechado la tradicional cena de Navidad para valorar diferentes temas que rodean al conjunto madrileño. Uno de ellos es el rumor que apunta a un posible fichaje de José Bordalás por el Crystal Palace. Otro de ellos es el de Christantus Uche, que se encuentra precisamente en el club que entrena Oliver Glasner, con el que no está teniendo mucho protagonismo en este arranque de temporada en la Premier League.

Ángel Torres valora la eliminación del Getafe en Copa del Rey

De esta manera, Ángel Torres valoró la eliminación del Getafe en dieciseisavos de Copa del Rey ante el Burgos: "La vida sigue. He dormido mejor que nunca, porque sé que dentro de un mes nos vamos a alegrar de que nos hayan eliminado de la Copa. Entonces, hombre, no la tiramos porque estaríamos mintiendo, pero fueron superiores a nosotros y nada, felicitarlos y la vida sigue".

Además, Ángel Torres fue muy claro cuando le preguntaron si le convencía el actual formato de la Copa del Rey: "No, yo creo que no. Se dice que se hace el formato para ayudar a los más modestos económicamente, pero yo creo que no, porque si el partido que hicimos con el Valdemoro se juega aquí, se lleva la taquilla el Valdemoro. En su caso hubiesen hecho diez veces menos. O sea que yo creo que hay que darle una vuelta. Además, si empiezas con una norma, tienes que terminarla para todos. No que haya cuatro equipos que hayan entrado ahora cuando ya se ha hecho la criba. Pero yo creo que no es el momento ahora de quejarse porque hayamos perdido"

Ángel Torres analiza el mercado de fichajes del Getafe

Ángel Torres analizó cómo afronta el Getafe en el mercado de fichajes: "Tenemos 21 en la primera plantilla más la cantera. Si le traes 25 fichas, los chavales no tienen oportunidades. Ayer jugaron cuatro o cinco de la cantera y creo que no desmerecieron y no fueron peores que los que había. Entonces, lo que hay que hacer es mirar los números. Si no cuadramos los números con las fichas y con todo, es complicado. Tener plantillas tan largas cuesta mucho dinero y el Getafe no se lo puede permitir en este momento porque no podemos abarcar más".

En este sentido, el presidente del Getafe apuntó que "lo que pasa es que los entrenadores siempre están pidiendo, si tuviera 25, pues estaría pidiendo el 26. Yo creo que hemos hecho una primera vuelta hasta ahora bastante aceptable y lo que hay que hacer ahora es cerrar filas. Sabiendo que ahora viene un bache de bajas, que suele ocurrir todos los años, y ahora mismo tenemos ya tres lesionados, pues por eso ahora que viene el mercado intentaremos traer algo, pero no está fácil".

Ángel Torres, muy claro con la situación de Christantus Uche

Por último, Ángel Torres habló de la situación de Christantus Uche en el Crystal Palace, que no quiere pagar traspaso por el futbolista: "Ha saltado a la prensa lo de Uche, pero Uche no tiene nada que ver. Uche tiene un contrato donde no solamente puede quedarse ahí porque lo diga el Crystal Palace, sino porque luego obligatoriamente, si juega diez partidos de titular. Pero si no los juega se puede quedar también. Yo creo que el entrenador ha cambiado de criterio ya en los últimos partidos. Ayer jugó 70 u 80 minutos, que yo no lo pude ver, metió un golazo y yo creo que más no se le puede pedir al chico, adaptarse a la Premier League no es fácil".