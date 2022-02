Lo Celso, emocionado por el recibimiento, da las gracias a la afición del Betis

El fútbol es caprichoso y el enésimo ejemplo se vivió el domingo en el Benito Villamarín. Giovani Lo Celso, cedido por el Tottenham Hotspur al Villarreal CF hasta final de temporada, fue una de las grandes sorpresas de la recta final del mercado y la casualidad quiso que su debut con el conjunto amarillo fuese precisamente ante el Real Betis y en un Benito Villamarín que no olvida el altísimo rendimiento que ofreció en la 18/19, que le idolatra y que sueña con volver a verle defender las trece barras.



Lo Celso saltó al campo en la segunda parte y, a pesar de que en ese momento el público del coliseo de La Palmera estaba volcado apoyando a un Betis que perdía en ese momento 0-1, el internacional argentino fue recibido con aplausos de todo el estadio. El recibimiento le llegó muy adentro, le emocionó y por este motivo no ha querido perder la oportunidad de agradecer el cariño con un mensaje en su perfil de Instagram.



"En primer lugar quería agradecer a la afición por el recibimiento y el cariño que me dieron hoy en el Benito Villamarín. Lindos recuerdos. Y después felicitar al equipo por el gran partido que hizo, 3 puntos en un campo muy difícil. Feliz por mi debut en @villarrealcf y de regresar a @laliga", escribía Lo Celso en sus redes sociales, junto con una imagen de su primer partido con el Villarreal en la que fue su casa.



Al término del partido, además, se le vio sonriendo con excompañeros en el Betis como Guardado, Bartra o Canales así como con futbolistas con los que suele coincidir en las convocatorias de la selección de Argentina, como Pezzella y Guido Rodríguez, con los que celebró el pasado verano la Copa América.







Ya en la previa del duelo correspondiente a la jornada 23 de LaLiga, Gio aprovechaba su presentación oficial con el Villarreal para mandar mensajes de cariño al Betis y explicar los motivos por los que se decantó por la oferta del conjunto castellonense : "El del domingo es un. Queremos estar en la lucha por los puestos de Europa y este es un rival directo y muy complicado.y buscar la victoria".En el Betis, donde Lo Celso se convirtió en el, permanece imborrable su espectacular rendimiento en la temporada 2018/2019, con. El centrocampista no ha podido ni siquiera acercarse a sus números como verdiblanco en dos años y medio en la Premier League (sólo 9 tantos más 2 pases de gol), donde además de que nunca ha podido sentirse titular con Pochettino, Mourinho ni Nuno, ve cómo cada año cuenta menos y Conte le sentenció de manera definitiva, empujándole a salir en enero , se pronunció hace unos días sobre su salida y la de Bryan Gil (cedido al Valencia) después de no contar apenas para el técnico Antonio Conte y desveló que no quieren desprenderse de ninguno de los dos : "Ellos necesitan jugar más partidos. Sólo eso. Es una motivación concreta. Ellos tendrán partidos y minutos en sus clubes.. Por supuesto que tenemos que seguir su evolución en estos seis meses; pero repito: han salido únicamente porque necesitan minutos y partidos. No han salido por una cuestión de falta de calidad o de confianza en ellos".