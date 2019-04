Curro Segura y el reto de los diez triunfos béticos

El Betis tiene ante sí, este domingo (12:30 h) en Oviedo, el reto más difícil que le queda de aquí al final de Liga. Ante el tercer clasificado se juega mantener sus opciones de convertirse en el mejor equipo de la historia de la LEB Oro. Y, pese a que el verdadero objetivo se logró hace dos semanas, el plantel verdiblanco sigue entrenando a fondo como si nada se hubiera conseguido.

Ante el Liberbank Oviedo, con la única baja de Bropleh, el objetivo no será otro que ganar. "El ritmo no ha parado, seguimos compitiendo en una semana larga tras jugar el pasado viernes y no volver a hacerlo hasta el domingo. Pese a todo, hemos tratado de seguir mejorando como equipo y estamos preparados para tratar de mantener la racha", advertía Curro Segura, que ha tratado de llevar de la mejor manera posible una semana muy especial, por lo festiva, para llegar a tope a este duelo.

"Es el partido más difícil que nos queda. Son terceros, aspirantes a todo y jugamos en una cancha muy complicada donde pocos han ganado. A día de hoy hay mucho en juego porque el factor cancha está por decidir", indicaba el granadino, quien confirmaba que Tobias Borg llegará al duelo y que tratarán de mantener su intensidad para cerrar la Liga con diez triunfos consecutivos: "Si logramos que el partido se desarrolle en un tanteo bajo y nos mantenemos en unos porcentajes que se ajusten a lo que queremos tendremos más opciones".