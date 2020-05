Niang: "Quería jugar, pero mi salud es lo primero"

Mamadou 'Petit' Niang es el único jugador del Coosur Betis que de momento tiene asegurada su continuidad en el proyecto. Desde París, donde se fue una vez la temporada del equipo se dio por terminada para estar con su familia, atiende a ESTADIO y asegura que su intención es seguir ganando experiencia y demostrar que tiene hueco en la ACB.

- ¿Qué valoración hace de su primera temporada en Sevilla?

- Ha sido buena. Después de lo que ha pasado, un poco a disgusto pero ha sido una temporada buena tanto a a nivel personal como del equipo, que en las últimas jornadas se veía que había mejorado con los cambios que necesitaba y he estado muy bien.

- ¿Cómo se prepara para tantos meses de vacaciones?

- Nunca me ha pasado, por lo que tengo un poco de miedo por estar tanto tiempo sin entrenar. Ahora estoy planificando, saliendo a correr por las tardes y con el plan del preparador físico. Da un poco de miedo porque no es lo habitual y para entrenar es complicado, sin poder estar en grupo. Pero es lo que toca y cada uno tiene que hacer lo mejor que pueda para llegar lo mejor posible a la temporada que viene, y yo tengo mucho interés. Van a ser más de cinco meses y voy a necesitar entrenar por mi lado, no subir de peso...

- ¿Qué tal ha llevado estos meses?

- Cuando estaba en Sevilla lo tenía más complicado porque estaba encerrado sin familia, aquí (en París) sí la tengo. Lo único que entrenábamos con el preparador físico, con la bicicleta, y por lo menos estaba más o menos en forma. Ha sido largo, pero no lo llevaba mal. Siempre que podía hablaba con la gente, con videollamadas... No ha sido agradable pero vamos a intentar entenderlo así y esperar que todo esto se acabe.

- Actualmente es el único jugador de la plantilla que tiene asegurada su continuidad.

- Con las cosas como están, los clubes no creo que se vayan a aprovecharse de eso. Las cosas van a cambiar, algunos no tendrán dinero y estoy contento con el Betis, que confió en mí para firmar ese contrato largo. Es un plus saber que tengo contrato, pero al ver a un equipo que ha confiado en mí es un lujo y es algo que tengo que valorar. Me da seguridad.

- ¿Sigue en contacto con el cuerpo técnico?

- No paramos de hablar. Hace unos días hablé con Juanma Rodríguez y durante la semana tengo alguna semana con Curro Segura o Javi Carrasco, y con Arnau (el preparador físico), que ahora mismo es el más importante para mí ya que es el que me aconseja y me dice qué hacer este verano para no estar en baja forma.

- ¿Era de los que prefería seguir jugando?

- No soy el tipo de jugador que te va a mentir y te diga que quería jugar. Quería jugar, sí, pero mi salud es lo primero. Lo mejor era pararlo, no iba a ser con seguridad y me daba mucho miedo terminar con riesgo. Creo que ha sido mejor para estar seguro, pero ahora que van a continuar los otros es un poco jodido porque pienso que hubiéramos terminado mejor la liga, se notaba en el juego e íbamos para arriba. Ha tocado así, el club quería asegurar la permanencia y no estábamos en zona de descenso, por lo que ha sido una temporada positiva y estoy seguro de que si hubiéramos seguido habría sido mucho mejor. Eso es pasado y tenemos que esperar que todo mejore.

- En cuanto a su temporada, empezó lesionado y tuvo que disputarse los minutos con otros dos pívots.

- Fue complicado, sobre todo porque siempre he tenido ese problema. En Tenerife también éramos tres pívots. Ebuka (Izundu) era un jugador atlético, aunque no tenía mucha experiencia en ACB, pero es un jugador con mucho potencial, y Shayne (Whittington) en principio también jugaba de cinco. Además, luego vino Jerome. Yo he intentado hacerlo lo mejor que he podido y sacar lo mejor para el equipo y tener la confianza del entrenador, y Curro siempre me la ha dado. Vine al Betis para buscar más minutos y creo que mi objetivo este año lo he alcanzado.

- Curro reconoció en rueda de prensa que fue de los jugadores que dio un paso adelante.

- Sí, yo así lo creo. Cuando llegué a Sevilla lo que más tenía que reforzar era mi fondo físico. Mi cuerpo no estaba preparado, trabajé en los entrenos correr, correr y correr y eso es lo que me ha permitido estar más minutos en la pista. Tenía que tener mi cuerpo preparado, porque estaba acostumbrado a jugar dos o tres minutos y salir. Lo tenía claro yo y el entrenador también. Eso es lo que me ha llevado de menos a más.

- ¿Cómo fue volver a Tenerife como visitante?

- Duro (se ríe). No sabía lo que iba a sentir, era raro jugar de visitante. Además, cuando fui a entrar el público se levantó para aplaudirme y me sentía como uno más. Fue duro. Pero ya cuando entré en la pista y vi a mis compañeros jugar bien, la verdad que me motivé. Es una experiencia que te toca un poco al principio al ver a la gente, la cancha, la afición. Para mí es una segunda casa y la gente de Tenerife para mí es algo que no digo que no tendré en otro sitio, pero va a ser complicado. El respeto de todos, del club, era inmenso y eso lo valoro muchísimo.

- En ese momento el equipo pasaba por un momento crítico.

- Sí, muy crítico. Llegábamos siempre muy motivados y perdíamos en el último cuarto. Era lo que nos costaba más. Dominábamos en tres cuartos y nos pasó en muchos partidos, como Manresa, que por lo que sea no lo sacábamos. Era jodido.

- Para usted, ¿Jerome fue una ayuda o una nueva competencia?

- Para mí fue algo normal. Otro que viene, tengo que pelear y tengo que demostrar que tengo sitio aquí. Es difícil, porque éramos tres y viene otro y dices: "a lo mejor bajan mis minutos". Pero creo que el equipo lo necesitaba y tengo claro que de la rente no iba a vivir. Si le va bien el club me va bien a mí y las cosas funcionan. Si las cosas no fueran bien primero se lo digo al club y luego me voy a donde creo que puedo estar mejor. Pero hay que hacer lo mejor para que el equipo esté en buena posición y estoy contento. Jerome es un jugador que peleaba en la pintura y necesitábamos, porque yo no soy un jugador de pintura, de uno contra uno. Lo intento mejorar cada año, pero las cosas fueron así y se notó su llegada.

- En la pista se veían como un complemento el uno del otro.

- Sí, Jerome es un anotador con experiencia, que postea, y yo soy un jugador joven que aporta energía, que está en todos lados. Si esperas de mí más de 10 puntos por partido no lo vas a tener. Ya me lo dijo el entrenador, que mi función era intimidar, intentar llegar más rápido al bloqueo directo, en el rebote. Mi juego es dar energía y defender, que es mi rol, y si tengo un alley oop claro rematar. Jerome podía anotar más en la pintura.

- Fuera de la cancha, hizo el otro día una publicación contra la discriminación racial. ¿Cómo ha sufrido usted esta lacra?

- No soy mucho de publicar estas cosas en Instagram, ni siquiera en la temporada. Cada uno es un mundo, pero ayer al ver el vídeo me sentí fatal. Cuando empecé a escribir lo hice con un poco de rabia, y es que tenía las lágrimas fuera. Alguien que está diciendo "no puedo respirar, no puedo respirar" y el tío sigue ahí encima de él. Me sentí muy afectado y tenía que poner algo.

- Por último, ¿cómo se plantea la próxima temporada?

- Quiero seguir creciendo, todavía no he hecho nada. Ha sido el año con más minutos y tengo que confirmarlo. Cuando llegué a Sevilla dije que quiero demostrar que puedo jugar en esta liga, que no he estado mucho tiempo en Tenerife porque fuera cupo o porque la gente me quisiera. Quiero demostrar que puedo jugar y esto solo acaba de empezar. Necesito más experiencia y ganar minutos para ayudar al equipo, ese es mi objetivo.