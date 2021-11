Pasecniks, ilusionado con su regreso a la ACB

La nueva 'torre' del Real Betis, el pívot letón Anzejs Pasecniks, era presentado por el club heliopolitano, al que llega para ayudar a salir de la difícil situación en la que se encuentra y señalaba que está "feliz por esta oportunidad de volver a España", donde jugó cuatro años en las filas del Gran Canaria, aunque admitió que su nuevo "equipo no está en la mejor posición".

"Lo daremos todo para lograr el objetivo. He hablado con (Joan) Plaza y me pide energía en el juego. Vengo a hacer un trabajo distinto al de la NBA: ir al rebote y jugar para el equipo. No jugarme los balones para mí, sino para el equipo", ha asegurado Pasecniks, que en las últimas dos temporadas jugó una treintena de partidos para los Washington Wizards.

El baloncestista báltico, de 2,18 metros de estatura, indicó que juega "sin pensar en la estadística" sino ejerciendo labores más oscuras como "bloquear a los compañeros o pelear en el poste bajo", y también contribuyendo a "mover el balón para encontrar mejores posiciones de tiro".

Pasecniks permanece inactivo desde mayo, aunque afirmó que "estaba atento a esta oportunidad entrenando con un equipo en Letonia" y relató que tuvo "distintas opciones, pero tras la llamada de Berdi" Pérez, director deportivo bético con el que coincidió en Gran Canaria, decidió "venir para ganar confianza de nuevo en una liga competitiva como la ACB: el Betis es la mejor opción tras bastante tiempo sin jugar", dijo.

El nuevo jugador del Coosur Real Betis, que ficha para suplir la posible marcha del pívot montenegrino Marko Todorovic a China, ha firmado un contrato hasta el final de la presente temporada con una cláusula de liberación automática en caso de recibir una oferta de un participante en la Euroliga.