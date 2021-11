Plaza pide al Betis ganar por La Palma y avisa al club si sale Todorovic

Tras las buenas sensaciones dejadas en Valencia, el Coosur Betis volvía a pinchar la pasada semana ante el Casademont Zaragoza, por lo que el partido que le enfrenta este domingo (San Pablo, 17:00 h) al Iberostar Tenerife se antoja crucial. No será fácil, ya que los insulares van cuartos en la Liga ACB y sólo han cedido tres derrotas en lo que llevamos de temporada.

La gran novedad será la presencia de Pasecniks, la nueva torre letona que pretende sumar a un equipo que no ha comenzado bien el año. Joan Plaza, técnico verdiblanco, lo ve en condiciones de contar con minutos y ser importante desde el primer día. "Pasecniks ha llegado bien físicamente. Le falta el ritmo, que no sé adquiere de un día para otro. Nos viene a ayudar a ratos con la premisa de complementar a Todorovic porque son muy distintos. Puede darnos minutos de calidad. Tiene ganas de aprender, pero la falta de ritmo la va a sufrir", asegura el técnico bético, quien considera que Pasecniks puede "jugar más rápido, correr contragolpe, pick and roll y jugar por encima del aro". "Defensivamente un punto más de intimidación. Es una pieza más del engranaje", advertía.

En cuanto al equipo, Plaza ve sensaciones positivas para cambiar la dinámica. "El equipo se está entrenando mejor en las últimas semanas. Desde el día del Barcelona planteamos distintos los parciales en contra. En los entrenamientos vamos encontrándonos mejor, aunque en los partidos nos falta algo para ganar. Entendemos nuestras carencias para sobrellevarlas en los encuentros", aseguraba.

En este sentido, quería "hacer hincapié" en ellas. "No pretendo ser aburridos, pero hay que hacer hincapié en nuestras carencias. El otro día en Zaragoza hubo 13 pérdidas de balón, no 18. Hay que ser estables defensivamente y sólidos en el uno contra uno. No perder balones, incluso si hay que jugar andando; y hay que defender muy bien y que las ayudas lleguen", avisaba el entrenador del Real Betis.

Sobre el rival, tiene claro que se va a encontrar con un equipo más hecho y experimentado. "El Tenerife está creciendo sin pasos en falso. Tiene jugadores experimentados y jóvenes de calidad. Los que he tenido la fortuna de entrenar son jugadores de mucha sabiduría. Marcelinho en Joventut, Borg, Sastre, Shermadini, Salin... Más allá del talento individual, son jugadores con coeficiente alto para jugar al baloncesto. Otros vienen a más como Guerra y buenas incorporaciones como Wiltjer, Fitipaldo... Es un equipo complejo de batir y que está haciendo las cosas bien. Es un aspirante a ganar la Copa del Rey, por ejemplo", afirmó.

Pese a ello, confía en que el equipo pueda alcanzar la victoria: "El domingo hay muchas razones para ganar. Una victoria más o menos a estas alturas marcan mucho en el futuro. Jugamos para La Palma, ante los nuestros... Hay muchos motivos para que la gente venga e intentemos ganar. Antes de las ventanas nos medimos con dos grandes y es una victoria que nos ayudaría a subsanar derrotas del pasado. Reclamo jugar partidos como si fuera el último. El de Tenerife hay que asumirlo así y dejarnos la vida porque con 2-7 queremos más triunfos. Con ese deseo quiero que afronten los jugadores el partido, como si fuera el último dejándolo todo con la mejor versión de cada uno".

Por último, quiso hablar sobre la posible salida de Todorovic en dirección a China. "Hemos podido optar a jugadores con determinadas condiciones. Entiendo que si esa cláusula se ejecuta se hará a finales de diciembre; y si se hace antes implica un movimiento de ficha urgente. Si se va a China hay que afrontarlo porque es una pieza clave. Si se diera, Pasecniks no es Todorovic, que es nuestro pívot titular. Estamos en ACB. Zaragoza antes de salir McLean ya tenía a Thompson. Hay que actuar antes de que haya sangre tapando la herida. Si se intuye que es inmediato ese jugador nuevo debe estar aquí", destacaba Plaza.