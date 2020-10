La biografía de Rami promete: su versión de su convulsa salida del OM.

El que fuera jugador del Sevilla FC Adil Rami, ahora en las filas del Boavista portugués junto con el exbético Javi García, ha recordado cómo fue su convulsa salida del Olympique de Marsella el verano de 2019. El central galo fue despedido por el club marsellés después de haberse saltado un entrenamiento para participar en el reality show francés 'Fort Boyard'. Sin embargo, en su biografría, titulada 'Autopsia' y que será publicada este jueves, Rami deja claro que tenía permiso del entonces entrenador Rudi Garcia y del médico, para no acudir ese día al entrenamiento.

"¿Está claro o no?" Quiero recaudar fondos para la causa de las mujeres maltratadas. 100.000 euros para mi asociación. Esa semana jugamos el sábado. Le pregunto al entrenador por el plan del domingo y el lunes: 'Descanso el domingo, entreno el lunes'. Con García, nunca se puede predecir nada. Nunca fija nada de una semana a otra. 'Entrenador, tengo que ir a los premios de la UNFP el domingo, y el lunes me gustaría tener mi día libre'. Me dice 'Ok Adil, como estás lesionado y no estás entrenando con el grupo, ve al médico, que él decida". En dos años en Marsella nunca he tenido que enviar un mensaje al entrenador ni al presidente para avisarles de mis actividades paralelas: 'Entrenador, tengo una clase de boxeo; entrenador, voy a hacer crossfit'", recuerda Rami en su libro que saldrá a la luz este jueves.

"Es mi día libre, pongo atención, pero me ocupo de mis cosas persoales, además hablo a menudo en mi Instagram. Como mis compañeros de equipo, no tengo nada que ocultar. Llamo a la producción de 'Fort Boyard' en el último momento para avisarles de que voy a ir pero que también de que no puedo hacer nada peligroso. El martes por la mañana estoy en el centro de entrenamiento y no me dicen nada. Nadie me pregunta por mi ausencia el día anterior, pues no estaba citado con permiso del médico. Esa semana transcurre sin problemas. Ni siquiera estoy convocado para el último partido de la temporada contra el Montpellier en el Vélodrome", añade el exsevillista.

De hecho, Rami también ha recordado en sus memorias que no guarda rencor alguno al club pero no asi con el presidente Jacques-Henri Eyraud. "El problema con Marsella es uno. Me gusta el OM, pero hay una persona que se ha equivocado y es el club el que va a pagar, eso es lo triste. La gente no sabe las verdaderas razones de mi salida del OM, la gente cree que es 'Fort Boyard' pero no tiene nada que ver. No puedo hablar de eso, pero algún día descubriremos la verdad, estoy en juicio con ellos, me han despedido injustamente y la justicia hará su trabajo", recordó hace unos días Rami en una entrevista a Le Figaro.