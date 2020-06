Adil Rami, de lío en lío

El ex del Sevilla F.C. Adil Rami ha sido más noticia en los últimos tiempos por sus diferentes líos que por su juego. De hecho, en una temporada irregular empezó jugando en Turquía y ha acabado en el Sochi ruso, donde tampoco va a seguir y, a sus 34 años, busca equipo. Sin embargo, no es por eso por lo que ha sido noticia sino por un desliz por el que ha tenido que pedir disculpas.

El campeón del mundo se grabó el pasado domingo en la plataforma Twich jugando una partida en el FIFA y, en determinado momento, lanzó un comentario refiriéndose a su equipo que tuvo una gran repercusión en Francia. "No hay juego, no hay alma. Parece que es Rudi García el entrenador", señaló tras un mal partido. Curiosamente el técnico 'español' había sido su valedor en el OM, cuando lo fichó del Sevilla después de haber entrenado al jugador francés antes en el Lille.

Rami, viendo la repercusión que habían tenido sus palabras, intentó dar explicaciones a través de una 'storie' de Instagram: "Tuve una controversia conmigo mismo sobre Rudi García, no era lo que quería decir. Estaba transmitiendo, estaba jugando al FIFA y me enojé con mis jugadores... Hago comentarios todo el tiempo cuando juego. Estoy hablando de todos. Está en el tono de la diversión. Los periodistas maliciosos han tenido éxito ", indica con respecto a la repercusión causada por sus palabras.

Y no le quedó otro remedio que pedir perdón: "Soy un poco el culpable. Obviamente, les doy comida. Publicaron todo lo que dije. Por un lado, no estoy orgulloso de eso. También quería disculparme por esto, pero me molesta tener que disculparme mientras juego a la Playstation. Me impide ser natural. ¿Incluso cuando esté en transmisión tendré que tener un discurso poco natural?".

Sus excentricidades en los últimos tiempos han sido numerosas. Pamela Anderson le acusó de "llevar una doble vida", aparte de otras cosas peores, cuando lo dejó en 2019, año en el que también fue despedido del Olympique de Marsella tras salir en la televisión practicando lucha libre cuando estaba lesionado.