Martínez Munuera se sigue 'luciendo' con el Betis: quinta roja y dos partidos de sanción

El de Benidorm expulsó a Doblas y se encaró con Natan y el 'Cucho' Hernández en la recta final del primer tiempo ante el Murcia; sólo al Celta le expulsó a más jugadores y únicamente cinco equipos perdieron más con él

Si, estadísticamente hablando, Martínez Munuera es uno de los árbitros que peor recuerdo trae para el Real Betis, la clasificación a octavos de la Copa del Rey este jueves contra el Real Murcia, pese al 0-2, no debe esconder un nuevo espectáculo del de Benidorm en clave verdiblanca. Fuera de sí por unas protestas normales y corrientes de Natan de Souza, que pierde el balón y hace falta a Sekou Djambou, aunque luego le da éste un puñetazo en la cara, el colegiado del comité valenciano desenfundó y se encaró con el brasileño, así como con un 'Cucho' Hernández que le defendió con una protesta, llegando a encararse con ambos y a desafiarles a que siguieran reclamando. Se jugaron ahí ambos la expulsión, con lo que Manuel Pellegrini evitó males mayores dejando al '4' en el banquillo tras el descanso, pues Nelson Deossa vio otra amonestación y Toni Doblas fue expulsado en una intensa recta final de ese periodo. Pero llueve sobre mojado con el alicantino.

Quinta expulsión en 31 partidos con el alicantino

Con el de este jueves en Murcia, el árbitro adscrito al colegio valenciano Juan Martínez Munuera ha dirigido al Real Betis en 31 ocasiones (10V 9E 12D) y solamente el RC Celta de Vigo (en 39 partidos) ha visto más tarjetas rojas (6) que el cuadro verdiblanco (5), al que expulsó anteriormente a José Alberto Cañas en un AD Alcorcón 3-3 Real Betis de Segunda división; a Jordi Amat en un Real Betis 0-2 Athletic Club; a Aïssa Mandi en un Getafe CF 3-0 Real Betis; y a Germán Pezzella en un Real Betis 1-0 CA Osasuna. En la visita copera al Real Murcia, el damnificado fue el preparador de porteros natural de Bellavista, a quien el juez disciplinario único de la RFEF ha impuesto dos encuentros de sanción por, según el acta, "levantarse del banquillo protestando a voz en grito" una de sus decisiones.

El sexto que más cae bajo su juicio y varias decisiones polémicas

Únicamente cinco equipos (contando al Granada CF, ahora en Segunda división) han perdido más encuentros con Martínez Munuera que el Real Betis, que acumula 12 derrotas en 31 choques. Así, Getafe CF y Athletic Club (15), los nazaríes (14), así como RCD Espanyol y RC Celta de Vigo (13) son los pocos que superan en decepciones al cuadro verdiblanco, que ha sufrido diferentes acciones polémicas en su contra cuando se cruzó en el camino del de Benidorm, con el que han vuelto a ganar un año y ocho meses después del 2-1 a los vigueses en la 23/24. Empezando, por no remontarse más lejos, por el 'penaltito' de Diego Llorente (con los brazos atrás y caídos) que supuso la derrota en El Gran Derbi de la campaña pasada en el Ramón Sánchez-Pizjuán, pasando por un penalti ignorado de Robin Le Normand a Natan de Souza en el Real Betis 0-2 Atlético de Madrid de esta misma campaña, cuando quedó certificado que nadie ha pitado más penas máximas en contra de los heliopolitanos esta década.