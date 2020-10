Javi García: "En el Betis he estado a un gran nivel"

Javi García ha pasado del ostracismo en el Betis a ser capitán de un histórico luso, el Boavista. De apenas contar a jugar, prácticamente, todos los minutos. Pese a ello, recuerda con "mucho cariño" su etapa en Sevilla, de la que no se arrepiente y de la que, según asegura en una entrevista en Radio Marca, donde valora su regreso a Portugal -jugó en el Benfica- y el momento actual del Madrid, de la selección, de Nadal...

Regreso a Portugal, a un club histórico, pero de segunda fila

"Hemos decidido volver a la liga portuguesa, que ya conocía. Me apetecía volver a vivir aquí y competir aquí. Los años que estuve en Lisboa fueron de los mejores que he pasado, a nivel deportivo y personal. Fueron tres años maravillosos y teníamos ganas de volver"

El fútbol en la Liga NOS

"Siempre me ha parecido una Liga muy competitiva, con grandes jugadores. Está creciendo muchísimo".

El Betis, ¿una etapa para olvidar?

"No tengo por qué olvidar la etapa en el Betis. Fueron tres años, el primero bastante bueno cuando nos clasificamos para Europa, algo que el Betis lleva tiempo intentando que vuelva a suceder. La última temporada no tuve muchos minutos, pero no por eso es para decir olvidar mi etapa en el Betis. La recuerdo con mucho cariño. Cuando se me ha dejado he competido y he demostrado estar a un gran nivel. Había otras opciones en España, pero para mí y para mi familia era bueno salir fuera".

La actual selección española

"Tenemos que tener paciencia, está habiendo muchos cambios. Es un tiempo de adaptación. No nos podemos quejar de jugadores porque tienen un nivel tremendo. Luis Enrique es el más idóneo para este tiempo de transición. Esperamos que se adapten lo antes posible a la idea del míster lo antes posible y nos hagan disfrutar en la próxima Eurocopa".

Sin palabras ante Rafa Nadal

"Lo de Nadal no tiene palabras, todo ese hambre que mantiene por conseguir títulos. En el tenis parece más complicado porque eres tú contra contigo mismo. La mentalidad que tiene Rafa Nadal es envidiable para cualquier futbolista".

La situación actual del Real Madrid

"En el Madrid no hay tiempo de transición que valga. Siempre hay que ganar y conseguir títulos".