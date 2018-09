Carlos Fernández, tras su feliz debut: "Todavía estoy lejos de mi mejor nivel"

Carlos Fernández ha dejado buen sabor de boca en su precipitado debut con el Deportivo de la Coruña. El delantero del Sevilla FC, sin la forma física adecuada, tuvo que jugar de inicio ante las muchas bajas que acumula en ataque un Natxo González que le elogió al terminar el encuentro.

Este lunes, el delantero ha pasado por la sala de prensa para dejar sus sensaciones sobre su feliz estreno como blanquiazul: "Se ha acelerado todo el proceso, pero me encontré bien. Mi último partido había sido en mayo. Estoy lejos de mi mejor nivel, pero las sensaciones fueron buenas. Me encontré físicamente bien y ganar hace que todo parezca mejor".



Así las cosas, asegura que "no se puede pedir más" para un debut. "Me fui contento. Además, porque fueron tres puntos merecidos. Fuimos superiores en todo el partido y al final se hizo justicia. Ellos apenas tuvieron ocasiones, tuvimos nosotros el dominio de la pelota y las oportunidades. Desde el primer minuto hasta el último dominamos el partido", reflejó Carlos Fernández.

El canterano nervionense provocó un penalti, además de dos amarillas: "Entro en el área y recorto para perfilarme hacia la izquierda. Ahí noto el contacto, me derriba y el árbitro interpreta que es falta. Es normal que protesten, tienen que hacer su papel. Pero lo he visto de nuevo repetido y me sigue pareciendo que es penalti, aunque entiendo que el rival siempre proteste".

El internacional sub 21 ya conocía Riazor. "El año pasado cuando vine con el Sevilla, me había sorprendido el ambiente y esta vez volvió a sorprenderme. Es una ciudad muy pasional con el fútbol y a pesar de que había asientos vacíos, obras... la gente se volcó. Están ilusionados y nosotros trabajaremos al máximo para darle alegrías. Transmiten muchísimo y son los que mueven el día a día", indicó.

¿Son incompatibles la Copa y la Liga? "Creo que es bueno seguir en la Copa. Tenemos una plantilla amplia y es bueno para los compañeros que están teniendo menos minutos, porque pueden coger ritmo. Es sumar, coger confianza en un torneo de prestigio", opinó.