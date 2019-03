Marrufo (Utrera): "Va a ser algo raro"

El San Juan Bosco acogerá el próximo domingo un encuentro con dos objetivos distintos sobre el terreno de juego. Por un lado, un Utrera que tras perder en Los Barrios buscará retomar la senda del triunfo, mientras que el Écija luchará por tres puntos que le acerquen a la permanencia.

Duelo colectivo aparte, el derbi provincial deparará un choque especial para un jugador: Marrufo.

"Va a ser algo raro. Si al principio me lo dicen, a lo mejor ni me lo imagino. Será un partido emotivo tanto para mí, como para mis familiares, que le tienen mucho cariño al Écija", declaró el palaciego, que suma 462', a Ser Andalucía Centro.

El mediocentro, en las filas del Écija hasta el pasado mercado invernal, añadió que: "Es una pena todo lo que está ocurriendo, con el equipo que se había hecho. Renové con mucha ilusión, pero ha sido una desilusión grande. Estos cuatro años he vivido grandes cosas; me volví a ilusionar porque me dio mucho".