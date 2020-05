Semana clave para el fútbol modesto

Trazado el camino para la vuelta a la competición en Primera y Segunda, parece que esta semana le tocará el turno al balompié amateur. Según anunció la semana pasada @Rafa9Mainez, periodista especializado en Segunda B, sería este miércoles 6 de mayo el día elegido para que la RFEF adopte una solución acerca del final de la temporada 19/20, información que amplió ayer iusport.com

De esta forma, se espera que esta semana se resuelvan las preguntas suscitadas en el fútbol modesto. En este momento, hay que recordar que hay varias que ya tienen respuestas, y otras que las deberá dar la federación. Pese al deseo inicial de Luis Rubiales de acabar las competiciones, es una realidad a día de hoy que no habrá liga regular. Pese a que hoy podrán comenzar de manera individual los entrenamientos individuales los jugadores de élite, en el caso del fútbol semiprofesional, sería a partir del 25 de mayo, si la evolución de la pandemia es positiva, calculando que una hipotética vuelta se produciría a finales de junio, con el handicap de que los contratos finalizan el 30 de junio y el costoso protocolo sanitario.

Sin liga regular, uno de los grandes problemas que surgían eran los descensos, aunque en este punto, la RFEF lo ha tenido claro desde el primer momento y, tal y como ha reconocido Luis Rubiales en algunos de sus encuentros con las territoriales, no quiere hacer discriminaciones en negativo. Por ello, no habrá descensos, con el consiguiente aumento del número de equipos de los grupos de Segunda B y Tercera para la temporada próxima, ya que si bien está claro que van a haber ascensos, la gran incógnita está en el cómo.

Fuentes consultadas por este diario de la RFAF reiteran que la decisión no está tomada, extremo confirmado por Miquel Bestard, presidente de la federación balear y vicepresidente de la RFEF: "Acabar la competición es la idea de todo el mundo. Luego, disputar el 'play off' exprés". ¿Y si no se pudieran jugar los citados ¿play off? "En caso de que no se pueda jugar la competición, ha dicho el presidente que es lógico que los clubes que tengan mejor puntuación sean los que asciendan", reitera el directivo balear.

Y aquí está el gran problema. Según la información de iusport.com, se calcula que el coste por club para aplicar el estricto protocolo sanitario es de 80.000 euros, una cifra inasumible para los equipos, que han visto mermado sus ingresos, por lo que pese a que la intención es jugar los 'play off' exprés, cobra enteros que se dé por acabada la competición y asciendan los primeros clasificados (Betis Deportivo). Por ello, la RFEF solicitó al CSD cobertura jurídica llegado el caso para afrontar posibles denuncias por impugnaciones de clubes afectados.