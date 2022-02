Villarreal B 3-0 Betis Deportivo: Una fosa abisal

El Betis Deportivo, colista destacado en el Grupo 2 de la Primera RFEF, visitaba este sábado el feudo del Villarreal B intentando dotar de convicción a sus evidentes deseos de salvarse. Sin embargo, lejos de encontrar un punto de flotación en el duelo ante el 'Mini-Submarino', el filial verdiblanco se hundió un poco más y sigue cayendo hasta una profunda fosa abisal arrastrado por el peso de una racha de resultados imposible de soportar.



El equipo de Pablo del Pino cayó en el Mini-Estadi de Villarreal por un contundente 3-0 y encadenó su tercera derrota seguida, que es la undécima en las últimas 13 jornadas. El balance, cuatro puntos de los últimos 39 posibles, no invita a ser demasiado optimistas de cara a las opciones de remontada del Betis Deportivo (12), que queda ya a 17 puntos de distancia del Cornellà, que marca la zona de salvación con 29 unidades.



Todo lo contrario que el conjunto de Miguel Álvarez, que firmó un partido muy serio, se adelantó pronto en el marcador y sentenció con dos goles postreros que hacían justicia a su buen fútbol ante un rival deprimido. Los 'groguets' sumaron su segundo triunfo consecutivo con tantos de Arana, Lozano y Forés y se afianzan en el liderato de este complicadísimo Grupo 2 en la nueva 'Categoría de Bronce' del fútbol español.



El Villarreal B salió muy metido en el partido y lograba llegar con frecuencia al área de Dani Rebollo. En el minuto 10, Arana avisaba con un remate al larguero. A la segunda, justo antes de la media hora de juego, no perdonó y el '9' amarillo adelantó a su equipo al rematar al fondo de la red un gran pase de Lozano desde el costado derecho.



El Betis intentó no perderle la cara al partido y, a falta de acierto, se puso el mono de trabajo para intentar aplacar el alto ritmo que imprimían los locales. Así logró alcanzar una sensación de igualdad algo irreal, pues el equipo local seguía con ventaja y los minutos iban transcurriendo sin que sufriesen en defensa ni temiesen por la exigua diferencia que seguía reflejando el marcador ya medida la segunda parte.



Cualquier atisbo de cazar alguna y arrancar algún punto de su visita al líder del grupo quedó borrado en el 70', cuando los protagonistas del 1-0 volvieron a conectar, aunque esta vez con los papeles cambiados. Juan Carlos Arana asistió en esta ocasión a Sergio Lozano -con un bonito taconazo- para que éste batiera de nuevo a Rebollo y marcase un tanto con tintes de ser definitivo.





Por si acaso,que cerraba el partido en el Mini Estadi con un revelador 3-0 que refleja de manera gráfica los dos extremos de una clasificación que encabeza ely que cierra elJorgensen; Leal, Dela, Martín, Tasende (Lanchi 83'); Lozano (Ramón Bueno 77'), Del Moral (Pacheco 83'), Carlo, Collado; Jackson (Forés 87') y Arana (Iosifov 77').Dani Rebollo; Fran Delgado, Luis Martínez, Kike Hermoso, Álvaro; Fran Callejón, Bandaogo (Yassin Fekir 61'), Sibo (Juan Cruz 75'); Ángel Baena (Mizzian 84'), Lara (Dani Pérez 75') y Raúl García (Sanhaji, m. 84).1-0 (26') Arana; 2-0 (70') Lozano; 3-0 (87') Forés.Gonzalo Romero Freixas (comité catalán). Amonestó a los visitantes Bandaogo y Callejón.partido entre el Villarreal B y el Betis Deportivo, correspondiente a la jornada 24 en el Grupo 2 de la Primera RFEF, celebrado en el Mini Estadi de Vila-real.