La promesa brasileña firmada por el Betis aún despierta ilusión para hacer negocio: "Tenemos muchas esperanzas puestas en él"

El extremo Joao Fersura, firmado en 2024 y ahora cedido en la Cultural Leonesa, ha vuelto a lesionarse, pero se confía plenamente en su talento y desde el cuerpo técnico leonés afirman a ESTADIO Deportivo que "tiene mucho desborde y será importante", lo que beneficia a los verdiblancos

El programa Betis Talent, creado para la captación de jóvenes promesas a nivel internacional, especialmente en el fútbol sudamericano, conllevó la llegada a Heliópolis, antes de su cancelación, de futbolistas con proyección que despuntaban en sus países sin ser aún estrellas emergentes para que continuaran con su evolución en Heliópolis.

Varias de esta joyas en ciernes poblaron la cantera verdiblanca, tanto el filial como en categorías inferiores, y entre ellas había un nombre que despertó ilusión, Joao Gabriel Fersura, un extremo brasileño, por entonces de 19 años, que llegó procedente el Clube Atlético do Porto, aterrizó en julio de 2024 y firmó hasta 2029.

Cedido a la Cultura Leonesa tras su paso por el Ibiza

En su primera temporada como heliopolitano jugó 21 partidos, con un total de 532 minutos, en Primera RFEF con el Betis Deportivo, y el siguiente verano fue cedido al Ibiza, de la misma categoría, pero una lesión importante en el hombro, que ya le lastró como verdiblanco, le obligó a pasar por el quirófano y perderse lo que restaba de campaña.

"Tuve cinco lesiones de mi hombro, tres en el Betis y dos en el Ibiza, y a la última me operaron y por eso no vuelvo a jugar, pero ya estoy recuperado", señaló el brasileño en el inicio de su nueva cesión, en esta ocasión en la Cultura Leonesa, también de Primera Federación, tras el acuerdo llegado con el Betis en el epílogo del mercado, con el deseo de que esta vez pudiera revalorizarse para hacer algo de caja en el futuro.

Lesión en su primer partido con la Cultural

Sin embargo, en su primer partido con la Cultu, contra el Cacereño, Fersura volvió a sufrir una nueva lesión, en esta ocasión del quinto metatarsiano del pie, que lo deja en el dique seco durante un tiempo, como refleja que ya se ha perdido cuatro partidos. Un duro revés especialmente para el futbolista, pero también para la Cultura Leonesa y el Betis, pues mientras menos juegue menos opciones de obtener beneficios más adelante.

Sin embargo, al igual que Heliópolis, en León hay muchas esperanzas depositadas en su recuperación, pues se le considera un futbolista con talento llamado a ser importante si lo respetan las lesiones.

Plena confianza en su talento cuando se recupere: "Tiene mucho desborde"

Así lo expresan a ESTADIO Deportivo desde el cuerpo técnico de la Cultural Leonesa, que esperan con ganas su vuelta al césped. "Venía con una pequeña molestia en la planta del pie, en el quinto metatarsiano y ha tenido alguna complicación. Desafortunadamente, para nosotros está parado, y hemos de esperar un poco, pero tenemos muchas esperanzas puestas en él", aseguró Manolo Sánchez Murias, segundo entrenador de la Cultural, que lo considera un futbolista muy aprovechable.

"Es un chico con juventud, con mucho desborde y una zurda muy buena para desde fuera poner centros y para llegar al área. Es un chico muy interesante y creemos que tendrá protagonismo y hará una buena temporada cuando se recupere plenamente", afirmó. Así lo desean también en el Betis.