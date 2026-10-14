El Córdoba suma un nuevo contratiempo y Eder García pide paciencia

El equipo cordobesista confirma que la lesión de Kevin Medina le tendrá entre uno y dos meses de baja

El Córdoba no gana para disgustos. A la remontada del Eldense, al complicado calendario que tiene de forma inmediata, con varios viajes consecutivos y a la situación en la tabla, bordeando la zona de descenso se están uniendo las lesiones.

En este arranque de campaña ya ha sufrido varios percances, algunos de gravedad, y a los Youssouf Diarra -que no jugará más en 2026-, Franck Fomeyem, Jacobo Martí y Adilson Mendes ahora también ha unido a Kevin Medina.

Se sabía que el malagueño tenía una rotura después de que apenas pudiera durar 20 minutos en Elda y el club ha hecho oficial el resultado de las pruebas. Medina sufre una "lesión muscular de grado dos en la musculatura isquiosural (Bamic 2b) de la pierna izquierda". El club no dice el tiempo de baja y lo deja en pendiente de evolución, pero este tipo de roturas suelen tener al deportista ausente entre un mes y un mes y medio.

La ausencia del atacante costasoleño es un revés más para un Iván Ania que no está teniendo fortuna en un inicio de temporada en el que esperaba empezar mejor que en años anteriores y ve cómo lo está pasando, incluso, peor.

Eder García se asienta en el centro del campo

La lesión a Diarra al que le ha abierto la puerta es un Eder García que este miércoles hablaba ante los medios y dejaba claro que en esa posición es donde se siente cómodo. "Me estoy encontrando muy bien en la nueva posición, que es en el ocho. Yo creo que ahí es donde puedo mostrar mi mejor nivel", afirma el guipuzcoano que acumula dos goles y una asistencia desde que llegó cedido al Córdoba por el Athletic, y que ya está totalmente asentado en el equipo titular.

"Poco a poco estoy teniendo un poquito más de importancia en el equipo y lo asumo con responsabilidad", añade el de Errenteria, quien cree que en estas nueve jornadas disputadas el fútbol está siendo injusto con el Córdoba. "Sabemos la situación en la que estamos ahora mismo. Los resultados no están saliendo y el fútbol está siendo un poquito injusto con nosotros porque creo que estamos haciendo las cosas bien", advierte.

Eder García espera que el equipo tire para arriba pese al duro calendario que se avecina y pide a los aficionados blanquiverdes que no desistan en su apoyo. "Si les puedo pedir algo es que sigan animando como lo hacen, porque los necesitamos más que nunca. Necesitamos sentirles cerca porque juntos somos más fuertes. Si vamos todos en la misma dirección, los resultados van a salir a partir de ahora", afirmaba.