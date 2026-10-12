Leo Messi marca las líneas del nuevo proyecto con el que quiere llevar al Eldense a ser uno de los grandes del fútbol español

El club hace oficial quien ocupará la presidencia y los cargos clave con los que quiere crecer y asentar el proyecto

Leo Messi y su entorno ya han tomado las primeras decisiones sobre el Eldense más allá de elegir al entrenador y de influir en los fichajes, algo que hicieron cuando aún no era oficial su llegada.

El club alicantino ha hecho este lunes oficial quien será en nuevo presidente de la entidad. A partir de ahora, el abogado Pablo García Montañés ejercerá como principal cabeza visible del Deportivo Eldense, que mantiene al mismo director general en el organigrama, el exjugador barcelonista Mario Rosas. El malagueño llegó hace un año al club alicantino y, tras el buen trabajo realizado a lo largo de este tiempo, la nueva propiedad ha decidido mantenerlo en el cargo.

Rosas seguirá llevando el día a día del club, aunque el representante institucional del club será García Montañés. Actual secretario general del banco andorrano Andbank y hombre de confianza de Messi, el nuevo presidente ya se ha dejado ver en el palco del Estadio Nuevo Pepico Amat en los últimos encuentros.

Como vicepresidente se estrena el periodista alicantino Marcelo Méndez Mingot, director de comunicación de Leo Messi y fundador de la empresa Unique FC; mientras que su paisano Fernando Valderrama, de profesión arquitecto, es uno de los nuevos consejeros que ha dado a conocer el club en su página web.

Marcelo Méndez, hombre clave para Messi

Messi controlará desde la distancia, ya que su hombre de confianza Alfonso Nebot, director del Family Office Leo Messi, se mantendrá en ese cargo y no tendrá ninguno en el equipo alicantino. Sus ojos dentro del consejo serán Marcelo Méndez y Valderrama, el hombre clave de la estructura que se quiere levantar para hacer del Eldense un club con una base fuerte, similar a la que tiene el Villarreal. Méndez, por otro lado, también ejercerá como director de comunicación del club de Elda.

En el día a día, aparte de Mario Rosas, trabajarán el director deportivo Víctor Lafuente y Alonso Cortes, su adjunto; así como Javi Calleja, el técnico que llegó de la mano del nuevo propietario y que, según ha reconocido, ha hablado directamente con Leo Messi sobre el proyecto que quiere construir en el Deportivo Eldense.

Una vez definidas las parcelas y quien llevará el día a día, todo está en manos de la parte deportiva. Y ahí, tras las dos últimas victorias ante Oviedo y Córdoba, el Eldense mira hacia arriba con optimismo. El objetivo de este año es asentarse en la categoría y de momento están a tres puntos del descenso, que cierra el filial de la Real Sociedad, pero también a cinco puntos de los 'play off', en el puesto decimotercero.