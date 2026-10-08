"Messi es el líder de este proyecto. Es algo que he hablado con él personalmente". Calleja desvela el futuro plan del astro argentino en el club alicantino

La idea de Messi es crear un modelo de club smilar al Villarreal y, por eso, ha fichado a un técnico que conoce muy esa casa, de la que salió y en la que estuvo como jugador y entrenador

Por si había alguna duda sobre si Leo Messi estaba muy atento y se había tomado muy en serio su desembarco en el Eldense, el propio astro argentino se encargó de confirmar que así era cuando el pasado viernes mostró una imagen en plena concentración con Argentina siguiendo el triunfo de su nuevo club ante el Oviedo.

Antes de que se supiera la compra de Messi ya pareció 'raro' el cambio final en la política de fichajes del club, con refuerzos muy por encima en cuanto a caché de los que se habían producido en las primeras semanas. El técnico del Eldense, Claudio Barragán, estaba encantado. Con lo que no contaba es que habían llegado por la influencia de la nueva propiedad que iba a desembarcar y esa venía con una idea más ambiciosa. Y quería también un técnico de más caché.

Claudio salió y llegó Javi Calleja, un entrenador con amplia experiencia en Primera e impropio para un equipo recién ascendido a Segunda si no fuera por estas circunstancias.

Hasta que la pasada semana no se hizo oficial la compra de Messi se había mostrado cauto. Pero ahora, Calleja ya no oculta que viene de la mano de Messi y que el ex del Barça tiene plena confianza en él para que lidere un proyecto que sueña con alcanzar Primera división. "Messi es el líder de este proyecto, y puedo asegurar que está muy pendiente de todo. No vendo humo. Leo Messi sigue todos los partidos del equipo y está siempre pendiente de las necesidades que pueda tener el club. Cree firmemente en que se pueden hacer las cosas muy bien, con la cabeza en su sitio, con los pies en el suelo y yendo paso a paso. Es algo que he hablado con él personalmente", avisa en Radio Elda Cadena SER el técnico del Eldense sobre la implicación del dueño del club.

Calleja, el nexo entre el Eldense y el Villarreal

Calleja ha sido elegido, en parte, por conocer perfectamente el modelo que se implementó en el Villarreal, que hizo de una pequeña ciudad y de un club modesto un modelo a seguir, un equipo que, sin entrar en pérdidas, lleva muchos años compitiendo en Primera y, además, estando siempre en la lucha por Europa.

Ese sería un proyecto a largo plazo y por eso lo primero que pretenden es reforzar la cantera y crear "un modelo de abajo arriba". Pero todo pasa, primero, por asentarse en Segunda división. "La idea es ir construyendo plantillas mejores, hasta conseguir, si Dios quiere, un ascenso histórico a Primera división", asegura el actual técnico del conjunto alicantino.

Fuera de proyectos futuros, Javi Calleja prefiere centrarse en el presente y éste pasa por su duelo ante el Córdoba de este próximo fin de semana. "Cuando consigues una victoria siempre hay mejor ambiente, pero seguimos exigiendo al máximo porque el último partido ya está olvidado y ahora que centrarse en el Córdoba”, explica sobre un rival que parece "un equipo con una propuesta muy valiente y con muchos argumentos ofensivos", avisa antes de calificarlo de "rival muy duro".

Roberto López se une a la lista de bajas

Para este encuentro, Calleja confirmó que Roberto López se una a la plaga de lesionados y estará un mes de baja. “Estamos acumulando un número importante de lesionados, entre ellos Roberto López que estará de baja al menos cuatro semanas. (...) Tenemos una plantilla suficiente como para que no tengamos que mirar a los que no están. Veo a todos los jugadores muy enchufados”, estima sobre la situación del equipo, crecido tras golear y remontar ante el Oviedo.

"La línea de juego está siendo muy buena, al margen de los resultados. En estos tres partidos -que él lleva al frente-, el equipo ha llevado una progresión y se ha visto la identidad de equipo que queremos", reconoce un Calleja que ya aprecia el crecimiento del Eldense tras todo lo vivido.