La mejor Medio Maratón regresa este domingo con 10.500 corredores y un completo fin de semana

Diez mil quinientos corredores toman la salida este domingo de la XXVII Edición del EDP Medio Maratón de Sevilla, que iguala su récord de participación. Esta edición será, además, la de mayor nivel deportivo de su historia, gracias al listado de atletas profesionales que aspiran a mejorar sus marcas personales y a romper los récords de la prueba. "Sevilla se consolida como la ciudad del deporte y de los grandes eventos. El EDP Medio Maratón supone un pistoletazo de salida para la temporada en la que ofertamos nuevamente 100.000 dorsales y en la que apostamos por la capacidad de organización de actividades y por las condiciones propias de nuestros circuitos, prácticamente planos, a nivel del

mar y protegidos del viento. No hay mejor ciudad mejor en el mundo para hacer deporte, y eso lo saben los deportistas que acuden a nuestras pruebas para conseguir sus mejores marcas", destacaba el delegado de Transición Ecológica y Deportes, David Guevara, en la inauguración de la Feria del Corredor, junto al director de la carrera, Mateo Navajas; Julio Montes, presidente del Club Atletismo San Pablo; y Paula Sánchez, del departamento de marca y comunicación de EDP.

A las 09:00 horas de la mañana del domingo tendrá lugar la salida en el Paseo de las Delicias para un recorrido que conduce a los participantes por el centro de la ciudad como la Torre del Oro, la Maestranza, Torneo, la Ronda Histórica, las Setas de la Encarnación, la Campana o la calle Tetuán, la Plaza Nueva y el Ayuntamiento, la Avenida de la Constitución, la Catedral, Parque de María Luisa y la Plaza de España. Para su desarrollo se ha diseñado un amplio operativo que coordina a Policía Local, Protección Civil, servicios sanitarios, voluntariado y personal del Instituto Municipal de Deportes para la protección de corredores y público con todos los protocolos COVID necesarios y aprobados por la Junta de Andalucía como autoridad sanitaria competente. Se ha establecido, además, un plan de tráfico que supone restricciones y limitaciones en función del paso de corredores que se activa desde una media hora antes de la salida y que se aplica de forma proporcional a los tiempos de la carrera.

También se ha diseñado un plan especial de limpieza al paso de la carrera a través de Lipasam y servicios especiales de transporte público que faciliten el acceso al entorno con Tussam. La prueba hispalense supondrá también el pistoletazo de salida al Circuito Nacional de Running Plátano de Canarias que aglutina a los principales medios maratones que se disputan este año en territorio español.



UNA LÍNEA DE SALIDA MUY POTENTE

Sevilla asistirá a la mejor edición de la historia de la prueba que cumple 27 años con un buen grupo de corredores africanos que aspiran a parar el reloj antes de la hora en meta, algo inédito en la ciudad, y batir las marcas de la

prueba en poder del italiano Eyob Faniel desde 2020 con 1h00:44, y de la keniana Ruth Waithera con 1h10:39 desde 2019. Los kenianos David Ngure Irungu, Silas Kiprotich Kuriu y Sebastian Kimaru o el etíope Gebrie Erikhun parte como favoritos. En un segundo grupo que también aspira a todos estarán el español Houssame Eddine Benabbou, el francés campeón del mundo de duatlón Benjamin Choquert y grandes fondistas como el portugués Luis Saravia, el austriaco Peter Herzog, el británico Omar Ahmed o el francés Yohan Durand. Otros nombres propios son los del debutante sobre los 21.097 metros Djilali Bedrani, o los galos Jeffrey De Freitas y Le Déan Geoffrey, el suizo Alexandre Edward Jodidio o el español Alberto Sánchez.

En categoría femenina, las españolas Meritxell Soler y Maitane Melero Lacaisa se medirán a las atletas Carolina Wisktrom y Julien Melody. Wisktrom es una atleta sueca que ha corrido en medio maratón en 1h11:11 en Gdynia, y será la rival a batir por el resto de mujeres. Destacan también la frances Pruvost Fanny Marthe, la finlandesa Nina Chydenius o la francesa Mathilde Sagnes. Además, es relevante el número de corredores que aprovechan la prueba para visitar la ciudad, puesto que el 60 por ciento del total de inscritos proceden de provincias diferentes a Sevilla.

El EDP Medio Maratón de Sevilla también ha organizado actividades paralelas que se desarrollarán este viernes y sábado en el Centro Deportivo San Pablo. Los inscritos pueden pasar a recoger sus dorsales y bolsas del corredor y conocer de primera mano novedades en material deportivo. El sábado, a las 10:30 se celebrará una mesa redonda con los atletas del patrocinador técnico de la carrera, Hoka ONE ONE, con la participación de Yago Rojo, Rober Alaiz,Andreu Blanes, Lidia Campo y Cristina Santurino, y con los embajadores del EDP Medio Maratón de Sevilla Abel Antón y Martín Fiz, que luego se unirán a las 12:00 a las carreras infantiles Kids Race para niños de entre 3 y 14 años en las

pistas de atletismo de San Pablo. Previamente, a las 11:00 horas, los atletas Hoka ONE ONE organizan un entrenamiento para un grupo de corredores populares seleccionados previamente a través de redes sociales.

Como colofón al fin de semana, el lunes a las 17:00 horas se entregarán los premios a los primeros clasificados de los

diferentes grupos de edad en el Salón de actos. El EDP Medio Maratón de Sevilla está organizado por el Club San Pablo de Atletismo y Create Sevilla, cuenta con el patrocinio principal de EDP, la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, Hoka One One como sponsor técnico, e Hyundai Hyundauto Motor como coche oficial, y el patrocinio de Plátano de Canarias (pertenece al Circuito Nacional de Running Plátano de Canarias), Sanytol, City Sightseeing Sevilla, Azul Marino Viajes, así como de los medios oficiales Soy Corredor, Sport Life y ABC de Sevilla.