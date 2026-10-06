La emoción del Autumn Roadshow de MG llega a Sevilla

Este evento aterriza en la ciudad de Sevilla, durante los días 10 y 11 de octubre, para traer experiencias únicas a todos los amantes de esta gama en el centro comercial Nervión Plaza

Llega el otoño sevillano y es que, si algo tiene de especial, es que hace que la temperatura resulte agradable para aprovechar todo lo que esta provincia tiene. También es un momento para que los amantes de la conducción se pongan al volante y puedan descubrir nuevas aventuras que permitan agilizar todos los sentidos. Y, para esta ocasión, MG tiene una propuesta única para el público sevillano. Durante estos días, se puede descubrir la nueva gama MG en una experiencia de conducción única por toda España y Portugal. La Autumn Roadshow recorrerá varias ciudades para que puedas probar de primera mano los últimos modelos MG y sentir su diseño, tecnología, confort y rendimiento en condiciones reales.

Durante el recorrido, los participantes tendrán la oportunidad de conducir distintos modelos de la marca, conocer sus sistemas de asistencia, explorar sus interiores y experimentar la conducción eléctrica e híbrida que está marcando el futuro de la movilidad. Cada parada estará diseñada para ofrecer una prueba completa, cómoda y segura, con el apoyo de especialistas MG que resolverán dudas y explicarán las principales prestaciones de cada vehículo.

Varios serán los enclaves en las que estará presente esta gama de la marca, que permitirá ofrecer experiencias únicas y especiales a aquellos que lo deseen. De esta forma, se acerca la experiencia MG a conductores que buscan innovación, eficiencia y estilo sin renunciar al placer de conducir. Ya sea para trayectos urbanos, escapadas de fin de semana o viajes más largos, los nuevos modelos MG ofrecen una propuesta moderna y accesible para todo tipo de usuarios.

Esta experiencia estará presente los próximos días 10 y 11 de octubre en el centro comercial Nervión Plaza, uno de los lugares céntricos de la ciudad de Sevilla. Tras pasar el día 7 por la ciudad de León, los que lo deseen podrán vivir este evento de forma cercana y que permita conocer los distintos modelos de esta gama. Para aquellos que deseen asistir, tendrán que registrarse en la propia web del evento, todo esto de forma gratuita. Una forma de acercar más este evento para todos los interesados en este tipo de emociones.

El pasado verano ya visitó varias ciudades alrededor de la península ibérica, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de conocer más de cerca los detalles acerca de los nuevos modelos. Ahora se da un paso más allá y, en esta edición de otoño, los sevillanos podrán disfrutar de ella.