MG presenta en Sevilla su nueva gama electrificada y refuerza su apuesta por el mercado andaluz

La marca automovilística exhibe sus nuevos modelos híbridos y el eléctrico MG S6, consolidando su firme crecimiento en Andalucía tras superar las 1.600 matriculaciones locales durante 2025

La marca automovilística MG ha elegido las instalaciones del concesionario Motor Inglés en Sevilla para presentar de forma oficial su nueva gama de vehículos certificados. Este movimiento estratégico no solo sirve para dar a conocer sus últimos avances tecnológicos, sino que tiene como objetivo principal afianzar y expandir su presencia en el competitivo mercado andaluz. En un momento en el que la industria del motor atraviesa una profunda transformación hacia la movilidad sostenible, la firma demuestra que su apuesta por las energías alternativas es firme y está diseñada para responder a las exigencias medioambientales y a las necesidades reales de los conductores actuales.

Las principales novedades reveladas se centran en la nueva familia de modelos híbridos, una gama desarrollada específicamente para ofrecer a los usuarios una mayor eficiencia energética y reducir de forma drástica las emisiones contaminantes en el uso diario. Junto a esta avanzada tecnología, el gran protagonista absoluto de la ofensiva de la marca es el nuevo MG S6 eléctrico. Este vehículo de cero emisiones supone uno de los lanzamientos más importantes y recientes dentro de la ambiciosa estrategia de electrificación de la compañía, consolidando un catálogo de productos que busca democratizar el acceso a la movilidad verde sin renunciar a las prestaciones ni al diseño.

Esta decidida apuesta por las energías alternativas viene avalada por un crecimiento comercial sostenido en el conjunto del mercado español y, de una manera muy especial, en el territorio andaluz. Los datos respaldan esta progresión, durante el año 2025, MG logró posicionarse entre las marcas más vendidas en Sevilla, consiguiendo superar la destacada cifra de las 1.600 unidades matriculadas. Esta excelente acogida por parte de los conductores locales responde a una fórmula comercial muy clara y efectiva. La marca ha sabido ganarse la confianza del público ofreciendo vehículos que logran un equilibrio perfecto entre tecnología de vanguardia, un completísimo equipamiento de serie y un precio altamente competitivo, factores absolutamente clave en el contexto económico actual.

Todo este despliegue tecnológico y comercial cuenta con el sólido y robusto respaldo de SAIC Motor, el gigante grupo industrial al que pertenece la firma. En la actualidad, este conglomerado ejerce como el mayor fabricante de automóviles de China y ha logrado consolidar su posición de prestigio situándose en el codiciado Top 10 mundial del sector automotor. Esta indudable posición de liderazgo global se traduce de manera directa en una enorme capacidad industrial, una infraestructura sostenida por el trabajo de más de 210.000 empleados y el rendimiento de 23 plantas de producción. Gracias a esta estructura y a una presencia comercial activa que abarca más de 100 países, la marca garantiza el desarrollo continuo de nuevas y eficientes soluciones de movilidad para el futuro.