Fernando Alonso, 45 años: "Tengo una buena eficiencia de viajes y compromisos, de marketing... tengo más experiencia ahora y me organizo mejor"

El piloto de Aston Martin sigue mostrando su confianza en el proyecto de Aston Martin y de Honda a pesar de los malos resultados obtenidos en esta temporada. El asturiano ha renovado y no descarta continuar en el máximo competición de automovilismo más allá del año 2027

Fernando Alonso está volviendo a vivir una temporada aciaga después de que el nuevo motor Honda esté dando un rendimiento pésimo que hace que Aston Martin no pueda competir prácticamente con el resto de equipos que componen la parrilla de Fórmula 1. A pesar de ello, a sus 45 años, el piloto español no pierde la esperanza de ganar y de conseguir grandes resultados. Es por ello por lo que ha renovado un año más, mostrando así su confianza en Aston Martin, Honda y la familia Stroll. Al mismo tiempo, el asturiano no descartar continuar más allá del año 2027 en la F1.

Fernando Alonso ha dado algunos argumentos sobre por qué ha renovado con Aston Martin. "Creo que tengo que acabar el trabajo que empezamos y creo que tenemos todos los ingredientes para tener éxito con la fábrica, con el túnel de viento, con Adrian Newey y con todos los socios que tenemos", ha desvelado en una entrevista en la BBC.

El piloto español se ha mostrado confiado en que Aston Martin y Honda mejorarán a pesar de su mal rendimiento en el Gran Premio de Singapur disputado hace unos días. "Necesitamos poner las cosas en su sitio, poco a poco. Este año hemos empezado con el pie izquierdo, pero no quiere decir que esto no vaya a cambiar rápidamente, y quiero ser parte de ese proyecto".

Por otro lado, ha dejado claro que sigue siendo leal en la familia Stroll. "Sí, porque con este equipo tengo la ventaja de que para mí son familia. Conozco a Lawrence Stroll desde hace 15 años, y a Lance Stroll desde que tenía 12 años y estaba en la academia de Ferrari. Tenemos una foto de cuando Lance me llegaba por la cintura".

Fernando Alonso no descarta seguir más allá del año 2027

A continuación, Fernando Alonso ha explicado que una de las razones por las que ha renovado es porque puede compaginar perfectamente su vida con la Fórmula 1, desvelando que seguramente seguirá más allá del año 2027. "No, creo que no será el último año en Fórmula 1. Lo pienso así. Disfruto ahora, tengo una buena eficiencia de viajes y compromisos, de marketing... tengo más experiencia ahora y me organizo mejor. Creo que puedo seguir varios años".

Sin embargo, Fernando Alonso ha querido dejar claro que no se va a precipitar a la hora de anunciar su continuidad más allá del año 2027. De hecho, ya ha desvelado que hasta el mes de septiembre u octubre no habrá comunicación oficial. "Hasta septiembre u octubre no habrá ninguna decisión. Pero no me preocupa, vivo en paz con mi carrera. Si seguía o no seguía, vivo en paz, estoy más que agradecido".

El piloto español, por último, ha señalado que lo que quiere es divertirse de lo que está haciendo ahora mismo en la Fórmula 1. "Lo que quiero es disfrutar cada fin de semana. Si me siento fresco, que ahora mismo me siento, después de pensar tanto esta decisión, no lo veo como que voy a seguir un año. Voy a seguir los años que disfrute y que tenga la oportunidad de estar en el equipo".