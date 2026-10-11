Fernando Alonso, tras sus nuevos problemas de potencia, se ríe de Honda: "Jaja, la energía. Este motor es tan ridículo..."

El piloto asturiano muestra su frustración en la radio y refleja lo que piensa de los motores que tiene Aston Martin

El fin de semana en Singapur no ha resultado como esperaban en Aston Martin y las ilusiones que traían de Sepang se han visto frustradas, una vez más, por los problemas en el motor.

Ya lo dijo Fernando Alonso el mismo viernes, cuando a su entender había hecho una vuelta perfecta y no le había dado para estar en la SQ3. Y el sábado fue aún peor con la lluvia. Su Aston Martin bajó su rendimiento y se quedó en la Q1 en la Clasificación.

El equipo, además, optó por cambiar la unidad de potencia, con la consiguiente sanción, que le mandó al 'pitline' y le dejó sin opciones. Pese a ello, el asturiano luchó en la carrera del domingo y su estrategia arriesgada salió, pero sólo le sirvió para acabar por delante de tres de los coches que acabaron y finalizar en 16ª posición en la meta de Marina Bay.

El piloto asturiano se mostró comedido ante los medios, como está siendo esta temporada, y señaló los factores en los que tienen que mejorar. Pero no se contuvo de igual forma en la radio con los suyos y ahí se pudo ver que el motor Honda sigue sin convencerle. Por muchas palabras bonitas que diga los japoneses.

A Alonso se le escapa la crítica

"Jaja, la energía. Este motor es tan ridículo...", se le escapó por radio, algo que pudieron oír todos y que luego quiso matizar ante los medios, al señalar que había habido algún problema en el despliegue de energía, pese a que el motor era nuevo.

"Creo que hay algo en la unidad de potencia que no está rindiendo como debería este fin de semana. Tenemos que entender por qué, porque, obviamente, se avecinan un par de carreras difíciles... La próxima será México, con curvas muy lentas. Quizá Las Vegas y algunos otros circuitos urbanos", explicaba el piloto asturiano, quien se centraba en los problemas que tienen que resolver: "La manejabilidad y el retraso del turbo. Hay un par de cosas que nos están costando mucho tiempo por vuelta y lo hemos descubierto por las malas este fin de semana".

Nuevos e inesperados problemas en Aston Martin

En este sentido, quiso destacar que esos problemas eran nuevos, que en Malasia no habían aparecido y que se unen a los muchos que lleva sufriendo a lo largo del año. "El fin de semana pasado en Sepang no tuvimos ningún problema. Incluso en Bakú, donde los dos primeros sectores eran muy sinuosos y muy lentos, no tuvimos ningún problema. Parece muy concreto respecto a este circuito y yo aún no tengo ninguna respuesta", sentenciaba Alonso.

El ovetense desveló que el cambio de motor se había hecho por eso, pero que eso no resolvió completamente el problema. "Seguía teniendo muchos problemas en la carrera. Creo que menos en lo que respecta al turbo, pero hubo muchos problemas con el despliegue. (...) Sobre todo después del coche de seguridad virtual, no creo que el coche supiera en qué punto de la vuelta estaba, porque activaba el turbo en lugares en los que no lo necesitaba y no lo activaba en las rectas. Así que eso fue un poco frustrante", relataba un Fernando Alonso que calificó de "complicado" el fin de semana y dejaba una frase de lo que había sido: "Todas las vueltas fueron difíciles".