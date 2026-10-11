Así queda la clasificación del Mundial de Fórmula 1 tras la carrera del GP de Singapur: Verstappen gana y Antonelli, casi campeón

El piloto italiano podría proclamarse ganador del campeonato 2026 en el próximo gran premio, a falta de cinco para el final; los españoles siguen igual

Con seis carreras por delante y 150 puntos por disputarse, los más de 100 puntos que ahora mismo le saca Antonelli a Russell dejan visto para sentencia el campeonato de Fórmula 1, si no lo estaba ya antes.

Todo ello después de un Gran Premio de Singapur que sirvió para ver ganar otra vez a un renacido Max Verstappen y para que el italiano afianzara la distancia con un Russell que salía desde la cola de la parrilla y que, aunque remontó, sólo le dio para ser noveno.

En Marina Bay, Verstappen logró su primer triunfo en esta plaza y el segundo de la temporada, elevando a 73 su registro histórico de victorias tras superar al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y al italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Con su tercer puesto, Antonelli reforzó un liderato histórico que podría certificar matemáticamente en el próximo Gran Premio de Estados Unidos. Si él gana ya será inalcanzable para su compañero de equipo. Aunque también hay otras fórmulas que le harían campeón. Por detrás, los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri terminaron cuarto y quinto, justo por delante del Ferrari de Lewis Hamilton, que vio cómo se le complica el subcampeonato en un día propicio para haber metido más presión a George Russell.

En Singapur no fue un buen fin de semana para los españoles y para sus equipos y ni Carlos Sainz (Williams) ni Fernando Alonso (Aston Martin) pudieron puntuar, por lo que siguen igualados en el campeonato a 7 puntos. En Marina Bay finalizaron en la decimocuarta y decimosexta posición, respectivamente.

Clasificación Mundial de pilotos F1 2026 tras Singapur: puntos y posiciones

1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 340 puntos

2. George Russell (Mercedes) 238 puntos

3. Lewis Hamilton (Ferrari) 229 puntos

4. Max Verstappen (Red Bull) 221 puntos

5. Charles Leclerc (Ferrari) 215 puntos

6. Lando Norris (McLaren) 201 puntos

7. Oscar Piastri (McLaren) 138 puntos

8. Isack Hadjar (Red Bull) 97 puntos

9. Liam Lawson (Racing Bulls) 75 puntos

10. Pierre Gasly (Alpine) 41 puntos

11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 38 puntos

12. Franco Colapinto (Alpine) 27 puntos

13. Oliver Bearman (Haas F1) 23 puntos

14. Nico Hülkenberg (Audi) 13 puntos

15. Gabriel Bortoleto (Audi) 10 puntos

16. Esteban Ocon (Haas F1) 7 puntos

17. Fernando Alonso (Aston Martin) 7 puntos

18. Carlos Sainz (Williams) 7 puntos

19. Alexander Albon (Williams) 5 puntos

20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 1 punto

21. Lance Stroll (Aston Martin) 0 puntos

22. Valtteri Bottas (Cadillac) 0 puntos

23. Sergio Pérez (Cadillac) 0 puntos

Clasificación Mundial de equipos F1 2026 tras Singapur: puntos y posiciones

1. Mercedes 578 puntos

2. Ferrari 444 puntos

3. McLaren 339 puntos

4. Red Bull 332 puntos

5. Racing Bulls 100 puntos

6. Alpine 68 puntos

7. Haas F1 30 puntos

8. Audi 23 puntos

9. Williams 12 puntos

10. Aston Martin 7 puntos

11. Cadillac 0 puntos