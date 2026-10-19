Fernando Alonso, tras lo visto en la F1 este año: "Fue casi vergonzoso. No existe ninguna otra categoría en el automovilismo en la que, para ir rápido, haya que conducir despacio"

El piloto asturiano está muy molesto con los cambios de la nueva reglamentación, que le han hecho dudar sobre su futuro en la F1

Cuando Fernando Alonso dijo que la gran duda para seguir o no en Aston Martin era divertirse hubo quien se lo tomó a broma. Sin embargo, ahora que ha asegurado su continuidad y que, incluso, podría seguir varios años en el gran circo se ha reiterado en sus apreciaciones.

La Fórmula 1 no es divertida. O, al menos, ya no lo es como antes. Y no sólo lo dice Fernando Alonso, sino que han sido ya varios pilotos los que se han quejado y han 'amenazado' con marcharse. Entre ellos el mejor de los últimos años: Max Verstappen.

La nueva reglamentación lo ha empeorado todo y Fernando Alonso se ha quejado en privado de ello, a Stefano Domenicali y Mohammed Ben Sulayem, los dos principales cabezas visibles del automovilismo y de la F1. Y en público.

Así lo hacía en GPBlog, donde dejaba claro que lo que se está viendo este año no es normal. "Todos venimos de las categorías inferiores —desde el karting hasta la F3 y la F2—, donde pilotamos guiados por un instinto natural: ir rápido, atacar las curvas y asumir riesgos. Pero al llegar a la F1, toca replantearse gran parte de lo aprendido durante los últimos veinte años de carrera y adoptar un estilo de pilotaje totalmente distinto. Esto es algo que solo ocurre en la F1; no existe ninguna otra categoría en el automovilismo en la que, para ir rápido, haya que conducir despacio", reconoce el asturiano.

Alonso mira a lo más alto

De hecho, Alonso asegura que ha hablado con los mandamases sobre eso y ha señalado circuitos que, con la nueva reglamentación, han pasado de ser divertidos a un aburrimiento. "Hay algunos circuitos que han quedado arruinados este año. Por eso creo que, entre las lecciones aprendidas esta temporada, todavía hay margen para reflexionar sobre ello y lograr un mejor deporte el año que viene. Así lo expresé en Madrid, en Australia, en Barcelona y en prácticamente todas las carreras. Y esa es la conversación que mantengo actualmente con Stefano (Domenicali) y Mohammed (Ben Sulayem)", añadía el ovetense.

Fernando Alonso, eso sí, no esconde que Aston Martin está mal y que no es excusa de la mala temporada que están haciendo, pero insiste en que se están cargando la Fórmula 1. "Este año ha habido carreras buenas y carreras malas, y creo que debemos aprender de ellas. Pienso, por ejemplo, en Mónaco o Budapest, tuvimos algunas carreras buenas, pero también otras muy malas. Silverstone, un circuito increíble, ya no resulta divertido. En Spa, pasar por Eau Rouge fue casi vergonzoso. Y en Suzuka, la curva 130R...", se lamentaba el piloto español.