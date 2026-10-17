Fernando Alonso y Aston Martin, ante la confesión del presidente de Honda: "Perdimos casi dos años"

Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation, habló para Motorsport sobre la complicada temporada el la categoría reina del automovilismo. "Al analizar esta temporada 2026, creo que no se puede definir más que como difícil", declaró

La temporada de Aston Martin, con Fernando Alonso y Lance Stroll a los mandos de los monoplazas de Fórmula 1 no está siendo ni mucho menos sencilla. Fernando Alonso ha sido el único de los dos pilotos de Aston Martin que ha hecho 'magia' con su coche para lograr unos honrosos siete puntos en lo que va de Mundial. Por ello, siempre es interesante conocer la opinión de lo que le está sucediendo al equipo del presidente de Honda, Koji Watanabe.

El nipón, que anunció recientemente que dejará la presidencia una vez que termine el 2026 y que será relevado por Keiichi Yasuda en el cargo, analizó en una entrevista para Motorsport la situación de Aston Martin en una temporada para, prácticamente, olvidar.

Confirmada la realidad del Aston Martin de Fernando Alonso

Admitió Watanabe que la situación es más complicada de lo que en un primer momento se podía prever: "Al analizar esta temporada 2026, creo que no se puede definir más que como difícil. Es algo que he dicho muchas veces: con un nuevo reglamento, un nuevo equipo, nuevos combustibles y aceites, y nuevos pilotos… Todo es nuevo. Nosotros también hemos afrontado el reto con grandes ambiciones, y eso no ha cambiado, pero la situación es más difícil de lo previsto".

Pero sin embargo el presidente de Honda apostó por seguir luchando: "Sin embargo, no debemos perder la actitud de querer ganar, y de cara a los objetivos que nos hemos marcado debemos seguir mejorando, aunque sea solo un poco en cada carrera, realizando esfuerzos que nos lleven hacia el futuro. Eso es lo que pienso ahora".

Watanabe no se anduvo por las ramas a la hora de afirmar que habían perdido dos años por estar centrados en poner en marcha la estructura: "El hecho de haber tomado la decisión de volver un año más tarde que los demás y el tiempo necesario para poner en marcha la estructura de desarrollo han supuesto, en la práctica, perder casi dos años. En ese contexto, decidimos centrarnos primero en el desarrollo de la batería y del motor eléctrico, que requieren tiempo, y creo que en esas áreas hemos alcanzado los objetivos. Pero esto ha supuesto un retraso en el desarrollo del motor de combustión interna (ICE)".

Watanabe junto a Fernando Alonso

Apeló el presidente de Aston Martin Honda a la falta de personal y también a los límites presupuestarios: "Si hubiéramos podido empezar el desarrollo desde el principio con una estructura completa, habríamos podido distribuir los recursos entre la parte eléctrica y el motor. Pero al principio nos faltaba personal, así que primero pusimos en marcha el desarrollo de la parte eléctrica y luego nos centramos en el motor. Seguimos adelante con el desarrollo para recuperar la desventaja, pero luego nos topamos con el límite presupuestario y con el límite de horas de trabajo, y al final no conseguimos recuperar el retraso".

Los problemas de llevar personal a la Fórmula 1 con Aston Martin

Admitió Watanabe que tras dejar Honda la Fórmula 1, en 2022, con la llegada de Aston Martin y los motores de la marca nipona, no fue sencillo traer de vuelta a los ingenieros que ya habían estado en la máxima categoría automovilística por estar muchos en diferentes puestos de importancia como jefes de proyectos: "Por supuesto, no puedo dar cifras, pero tras el fin de nuestra participación, muchos de los ingenieros que se ocupaban de la F1 fueron trasladados, a partir del 31 de marzo de 2022, a los departamentos de desarrollo para la neutralidad en carbono y las tecnologías avanzadas. Cuando volvimos a la F1, no bastaba con traer de vuelta a todos esos ingenieros. También hubo contrataciones de profesionales en mitad de su carrera y personas procedentes de otros departamentos".

Cuestionado por la relación entre Aston Martin y Honda, Watanabe apostó por un objetivo común: "Por supuesto, no puedo dar cifras, pero tras el fin de nuestra participación, muchos de los ingenieros que se ocupaban de la F1 fueron trasladados, a partir del 31 de marzo de 2022, a los departamentos de desarrollo para la neutralidad en carbono y las tecnologías avanzadas. Cuando volvimos a la F1, no bastaba con traer de vuelta a todos esos ingenieros. También hubo contrataciones de profesionales en mitad de su carrera y personas procedentes de otros departamentos".

Además el nipón insistió que aunque el mejor Aston Martin está por llegar, poder competir con garantías la próxima temporada: "Creo que aún pasará mucho tiempo antes de que esto se consiga al 100%. Pero debemos asegurarnos de poder competir correctamente el año que viene. Creo que eso es, ante todo, lo importante".