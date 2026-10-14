El fichaje frustrado de Fernando Alonso por Red Bull: "Me dijo que tenía muchas ganas de pilotar con Verstappen"

El que fuese CEO de la marca austriaca publicó sus memorias, tituladas Drive, y contó que el piloto asturiano estuvo muy cerca en 2024 de firmar por Red Bull

Fernando Alonso anunció hace pocos días que seguiría en la Fórmula 1 y además lo haría pilotando otra vez un Aston Martin la próxima temporada. El bicampeón del mundo de Fórmula 1 con Renault, seguirá a sus 45 años cumplidos dando guerra la próxima temporada en la categoría reina del automovilismo. Se habló meses atrás de una posible salida de Aston Martin pero el asturiano seguirá luciendo los colores de la escudería con sede en Silverstone.

En estos días ha salido a la luz las memorias del polémico Christian Horner, antiguo CEO de Red Bull que dentro de las páginas en las que narra sus andanzas en el mundo de la Fórmula 1, contó que en 2024 estuvo a punto de fichar para Red Bull a Fernando Alonso.

El fichaje que Fernando Alonso deseó para llegar a Red Bull junto a Verstappen

Antes de ese 2024, Red Bull ya intentó llevarse a Fernando Alonso para que pilotase uno de sus coches. En las memorias de Christian Horner se desvela como Fernando Alonso le mostró las ganas que tenía de firmar por Red Bull, fue concretamente en el GP de Japón. El piloto asturiano le confesó a Horner que su deseo era formar equipo con Verstappen de cara a la temporada 2025: "En Japón me dijo que tenía muchas ganas de pilotar con Verstappen la temporada que viene [2025]". Fernando Alonso, tal y como demuestra la historia, no firmó por Red Bull y terminó renovando por Aston Martin.

Los motivos de Red Bull para no fichar a Fernando Alonso

Detrás de esta negativa final de Red Bull para cerrar la llegada de Fernando Alonso se deben a la fuerza que tenía en ese momento el compañero de equipo de Max Verstappen: Sergio Pérez. Al final de la temporada 2024, Sergio Pérez tuvo un último tramo desastroso que le terminó costando el puesto en Red Bull en favor de Liam Lawson y Yuki Tsunoda.

Christian Horner, ex CEO de Red Bull

Además del buen hacer de Sergio Pérez, otro aspecto impidió la llegada de Fernando Alonso a Red Bull en 2025. Desde las altas esferas de Red Bull, nombres como Helmut Marko y el entorno, que no el propio piloto, Max Verstappen, detuvieron un movimiento que hubiese trastocado toda la Fórmula 1. "Alguien decidió que no era el paso correcto para Red Bull, fue decepcionante", afirma Horner en sus memorias.

La buena relación entre Fernando Alonso y Max Verstappen

Acierta Horner al afirmar que Verstappen no fue el que negó la llegada de Fernando Alonso a Red Bull con vistas a 2025. El piloto neerlandés y el asturiano cuentan con una gran relación e incluso podrían pilotar juntos en las 24 horas de Le Mans. "Supe de inmediato que la orden de no fichar a Alonso no venía de Max", afirma Horner en sus memorias. En 2009 fue Alonso el que dijo no a Red Bull para firmar por Ferrari y protagonizar una gran rivalidad frente a Vettel entre 2010 y 2012.