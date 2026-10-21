Ralf Schumacher, hermano de Michael Schumacher, contra Fernando Alonso: "Me parece un poco injusto, también para la siguiente generación"

La permanencia del asturiano en la Fórmula 1 tiene sus detractores ya que eso provoca que los jóvenes talentos no tengan demasiados huecos para competir en la máxima y mejor categoría del automovilismo. El alemán, que fue rival del español a comienzos de su carrera deportiva, ha dado su opinión al respecto

La continuidad de Fernando Alonso en la Fórmula 1 ha sido acogida con alegría y felicidad por la gran mayoría de seguidores y aficionados de la Fórmula 1 que creen que el piloto español aún tiene mucho que decir en la máxima categoría del automovilismo mundial. Sin embargo, también hay voces críticas que se oponen a que los pilotos alarguen mucho sus carreras deportivas, como es el caso de Fernando Alonso, quien ya tiene 45 años. Uno de los que se muestra algo en contra es Ralf Schumacher, hermano de Michael Schumacher, que dice que la permanencia de Fernando Alonso le cierra la puerta a jóvenes talentos.

Ralf Schumacher ve puntos positivos y negativos a que pilotos como Fernando Alonso alarguen su carrera deportiva en la Fórmula 1

Una de las noticias más importantes en la Fórmula 1 en las últimas semanas ha sido el anuncio de que Fernando Alonso ha renovado con Aston Martin por una temporada, más existiendo la posibilidad de que siga más allá del año 2027. Fernando Alonso marca una tendencia que siguen otro veteranos cono Lewis Hamilton, de 41 años.

Dicha línea le gusta a Ralf Schumacher, quien fuera piloto de Fórmula 1 en los años 90 y 2000. "Hoy, Nico Hulkenberg se acerca a los 40, Lewis Hamilton tiene más de 40, Alonso también. Es fantástico; me parece maravilloso que los pilotos se mantengan en la Fórmula 1 durante tanto tiempo", en palabras que ha recogido el medio de comunicación Speedweek.

El alemán, hermano del Michel Schumacher, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, sin embargo, matiza de que la continuidad de pilotos como Fernando Alonso o Lewis Hamilton, que largan mucho su carrera deportiva, perjudica a los jóvenes talentos. "Diría que todavía me parece un poco injusto, también para la siguiente generación. Es decir, fíjense en los pilotos: ¿cuándo empezaron Kimi Antonelli o Max Verstappen? Si lo analizamos bien, si siguieran compitiendo hasta los 45 años, sería como cerrar la Fórmula 2 de inmediato. Llegará un punto en que simplemente no habrá espacio para los pilotos jóvenes. Así que hay que tener cuidado con eso".

No es la primera vez que Ralf Schumacher, quien fuera rival de Fernando Alonso al comienzo de su carrera deportiva, se opone a la continuidad del asturiano tal y como ya comentó en el año 2024. "Nada en contra de Alonso, pero no puede ser el objetivo de la Fórmula 1 hacerse cada vez más mayor".

Ralf Schumacher profundiza en el tema de la longevidad de los pilotos en la Fórmula 1 y señala que gran responsabilidad recae en su hermano Michael Schumacher que se retiró a los 43 años. "No estoy del todo seguro, pero hay algo que sin duda llama la atención: antes no era así. Sí lo era hace muchísimo tiempo, hasta que Michael entró en la Fórmula 1 y demostró lo que se puede lograr con la combinación de buena forma física y juventud. El entrenamiento se redefinió entonces, y, para ser justos, fue gracias a él"