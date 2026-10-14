Los mejores pilotos españoles se lucen en una Copa del Rey 2026 de motonáutica que alcanza una década en Mazarrón

Miguel López fue uno de los destacados con su triunfo en la categoría de GP3 F1 Atmosférica de de mar abierto u Off Shore

La bahía de Mazarrón volvió a consolidarse un año más -y ya son diez consecutivos- como el epicentro nacional de la motonáutica al acoger una nueva edición de la Copa del Rey de motos de agua durante el fin de semana del 10 y 11 de octubre de 2026.

Este campeonato, que celebra ya una década de compromiso ininterrumpido con este municipio de la Región de Murcia gracias al apoyo del Ayuntamiento y las instalaciones de Demarfly, destaca tanto por el nivel técnico de sus participantes, entre los que se encuentran los mejores de España, como por su papel clave en la atracción de turismo fuera de los meses de verano.

Velocidad y destreza en la modalidad Circuito

La competición arrancó el sábado por la mañana con la modalidad de Circuito, una intensa jornada de mangas continuas frente a la costa que se prolongó hasta pasadas las 19:00 horas.

En la categoría Junior GP0, los tres primeros puestos fueron para Diego Aguilera, Pedro Pérez y Alexis Martín. Dentro de GP0 Femenino, el podio lo formaron María Ferrer, Ashira Zamora y Nadia Prats, mientras que en Jet Ski GP4 destacaron Sandro Aguilera, Kevin Moreno y Amador Ferrer Pardo.

Asimismo, en GP0 Femenino Junior se impusieron Paola Bermúdez, Elia Mestre y Carmen Rojas. En la categoría GP4 los mejores clasificados fueron Alejandro Prats, Adrián Albuera y Jesús Cabello, y en GP0 los protagonistas fueron Kiko Aguilera, Miguel Cladera e Ismael Rojas. Finalmente, en GP2 dominaron Antonio de Oliveira, Daniel Stiers y Cristian Enríquez, cerrando la categoría GP2 Promoción con Francesc Lloret, Rubén Reina y Óscar Gutiérrez en los puestos de honor.

Rally Jet, la resistencia toma el relevo

Durante la jornada del domingo el protagonismo recayó en la prueba de Rally Jet, un trazado más amplio y rectilíneo frente al Puerto de Mazarrón donde la exigencia física y la resistencia mecánica de las motos ganan en protagonismo frente a la mayor agilidad entre boyas necesaria el día anterior.

En la categoría GP0, el podio quedó compuesto por Eduardo Botías, Miquel Cladera y Nicolás Cabrera. En GP4 los más rápidos fueron Jesús Vega, Adrián Albuera e Iván Pantoja, mientras que en GP3 F2 Atmosférica destacaron Jonathan Martín, Facundo Oholeguy y Miguel Lamas.

La categoría GP2 coronó a Daniel Stiers, Cristian Enríquez y Unai Uzquiza, y en GP2 Promoción repitieron puestos de cabeza Óscar Gutiérrez, Rubén Reina y Francesc Lloret. Por último, en GP1 los tres primeros clasificados fueron Aitzol Arrakistain, Rubén Jiménez y Cristian Enríquez.

Miguel López brilla en Mar Abierto (Off Shore)

Como broche final al campeonato se disputó la prueba de mar abierto u Off Shore, que estaba dividida en dos mangas con salida tipo Lemans desde la playa del Puerto. Los pilotos recorrieron la costa bordeando la isla de las Palomas, cerca de Cartagena, la torre Santa Elena, cabo Tiñoso y cabo Cope, con paradas técnicas para repostar en tierra, la última antes de enfilar al cabo Cope en el propio puerto de Mazarrón.

En la categoría GP0, los tres primeros puestos fueron para Iván Pantoja, Miquel Cladera e Iván del Pozo. En GP1 destacaron Jordi Bermúdez, Aitzol Arakistain y Pedro José Vigueras, y en GP2 los mejores fueron Cristian Enríquez, Unai Uzquiza e Iker Mintegia. Por su parte, en GP2 Promoción subieron al podio Rubén Reina, Óscar Gutiérrez y Alberto Meseguer.

Las categorías de alta cilindrada y atmósfera cerraron con Miguel López, Iñaki Traba y Borja Lucas en GP3 F1 Atmosférica, y Francisco Prieto, Facundo Oholeguy y Enrique Martínez en GP3 F2 Atmosférica. Miguel López, patrocinado por ESTADIO Deportivo, brilló en esta última prueba, y dio muestras del nivel que viene atesorando en los últimos años con un primer puesto en la GP3 F1 Atmosférica por delante de dos de los pilotos vascos más laureados a nivel nacional. Con ello repite el título logrado hace un año.

Tras diez años acogiendo la Copa del Rey de forma consecutiva, Mazarrón se ha convertido en la capital nacional de las motos de agua. Las características de la zona marítima, así como las instalaciones donde se desarrollan las pruebas tienen las condiciones perfectas. Además, desde el Ayuntamiento han apostado firmemente por promocionar un campeonato que atrae a personas de distintos puntos de España en una época fuera de la masificación del verano, contribuyendo a la tan nombrada desestacionalización del turismo.

A la entrega de premios asistieron los representantes del ayuntamiento de Mazarrón, encabezados por la concejal de Deportes, María Isabel Carrillo, así como de la Federación de la Región de Murcia de Motonáutica, con su presidente Dionisio Baño y de la Federación Española de Motonáutica, con su máximo dirigente José Miguel Martínez.