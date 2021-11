Spahija: "No puedes hacer cosas sin paciencia"

Vitoria, 16 nov (EFE).- El nuevo entrenador del Bitci Baskonia, Neven Spahija, indicó que ?no se pueden hacer cosas sin paciencia?, aunque admitió que ?la paciencia no es para siempre?.



El técnico croata fue presentado este martes horas antes de afrontar de su primer partido, ante el Estrella Roja, en la segunda etapa como responsable del banquillo azulgrana y confesó que cuando se marchó en 2008 lo hizo ?con la puerta abierta? y la idea de volver algún día.



?Estoy muy contento de ser entrenador de un equipo grande?, comentó en su puesta de largo y añadió que ?fue una decisión rápida?, pues se encontraba sin equipo desde el mes de abril. ?Estoy muy feliz de estar aquí y tengo ganas de cambiar algo?, añadió.



Reconoció que desde que estuvo en Vitoria hace 13 años ?el baloncesto ha cambiado mucho?, pero siempre ha estado dentro trabajando.



?No se entrena como antes, no se juega como antes y los sistemas son distintos?, manifestó Neven Spahija, que afirmó que es ?mucho mejor persona y entrenador, aunque eso no garantiza nada?.



?Creo que podemos hacerlo mejor, pero no puedo hacerlo solo. Esto es un trabajo de club y de entrenadores. Necesitamos juntarnos y luchar?, reclamó el técnico azulgrana, que reconoció que el Baskonia ?ha mejorado y ha cambiado mucho?.



A pesar de todo, Neven Spahija no se atrevió a hacer un diagnóstico del equipo del que se hará cargo desde este martes y pidió unos días para poder responder a preguntas sobre jugadores concretos y sobre el juego del equipo.



Reconoció que ?es una situación difícil?, pero dijo que apoyará a su plantilla antes del encuentro ante el Estrella Roja, ?un equipo duro y muy bueno?, que no depende solo de un jugador y que juega mejor en defensa que en ataque.



Se definió como ?un entrenador que quiere jugar en cancha abierta? y confesó que no se siente cómodo en el cinco contra cinco.



Spahija llega a Vitoria sin ayudantes porque confía en el cuerpo técnico del club. ?En Baskonia, saben mucho de baloncesto y tienen conocimiento?, señaló.



El nuevo entrenador del Baskonia estuvo acompañado por el director deportivo, Félix Fernández, que apeló a la unidad para revertir la situación. ?Tenemos que intentar conseguir ese cambio todos juntos: jugadores, entrenador y afición?, opinó el portavoz azulgrana.



?Confiamos en los jugadores y así se lo transmitimos. Todos quieren competir y ganar y vamos a dar un paso adelante?, prometió.