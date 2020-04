Derrick Henry firma su oferta de jugador franquicia con los Titans por 10,2 millones de dólares

Nashville (Tennessee, EE.UU.), 2 abr (EFE).- El corredor estelar Derrick Henry firmó este jueves su oferta de jugador franquicia con los Titans de Tennessee por 10,2 millones de dólares, de acuerdo a la información ofrecida por varios medios de prensa locales.



Las dos partes aún están comprometidas a trabajar en un acuerdo a largo plazo antes de la fecha límite del 15 de julio para que los jugadores franquicia puedan firmar extensiones de contrato.



Este miércoles el gerente general de los Titans, Jon Robinson, reiteró que conseguir la permanencia de Henry en Nashville era el gran objetivo del equipo.



"Me reuní con Derrick (Henry) como me encontré con todos los jugadores cuyos contratos iban a terminar al final de la temporada", explicó Robinson. "Le dijimos que comenzaríamos a trabajar en eso, pero no pudimos llegar a un acuerdo sobre eso, así que utilizamos una de las vías que teníamos disponibles para mantenerlo con nosotros".



Robinson reiteró que desde el inicio de todo el proceso de asegurar la continuidad de Henry se ha mantenido una gran comunicación con sus representantes.



"Es una parte importante de nuestro equipo. He hablado con sus representantes después de haber usado la etiqueta. Y queremos continuar teniendo esas discusiones y cambios de impresión con la esperanza de llegar a algún tipo de acuerdo a largo plazo", explicó Robinson. "Antes que de comienzo el campo de entrenamiento volveremos a trabajar con más fuerza en las conversaciones".



Henry, de 26 años, que personifica la identidad de los Titanes con su dureza, ganó el título de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) con 1.540 yardas la temporada pasada y ha tenido temporadas consecutivas de más de 1.000 yardas.



También ha logrado promedio de 5,1 yardas por acarreo, liderando a todos los corredores de la NFL con al menos 200 acarreos la temporada pasada.



Henry fue el primer corredor en obtener la etiqueta de franquicia después de liderar a la NFL en la temporada anterior.



Además es el tercer corredor en ser considerado franquicia y ganar el título de más yardas durante la misma temporada.