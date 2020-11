Álex Alonso, "un plus de motivación" en la absoluta

Madrid, 4 nov (EFE).- Álex Alonso juega al hockey desde muy pequeño porque su hermano mayor empezó a hacerlo y hace unas horas acaba de terminar su primera concentración completa con la selección absoluta con "un plus de motivación" e "ilusión" y con el objetivo de "asentarse" y "aprender todo lo posible".



El jugador de la RS Tenis, que compagina el hockey con sus estudios de Derecho y ADE, comentó en una entrevista con EFE cómo ha vivido la experiencia de repetir entre los convocados por el seleccionador, Fred Soyez, después de ver interrumpido su estreno con el primer equipo en la concentración de marzo por la covid-19.



- Pregunta (P): ¿Impresiona que le llamen para la absoluta?



- Respuesta (R): Sí impresiona. Cuando eres pequeño ves a la selección siempre en la televisión y es un sueño a lograr estar ahí. Cuando me avisaron en enero de que iba a ir te da un plus de motivación y ánimos. Cuando ves a jugadores como David Alegre y Pau Quemada con tantos partidos a su espalda dices no puedo perder una bola en su equipo. También es duro tenerles enfrente en la liga.



- P: ¿Cómo ha sido la experiencia?



- R: Estoy muy contento y con la ilusión de poder seguir estando lo más posible. Fui en marzo a la que nos mandaron para casa a mitad de concentración por la covid y esta primera de ocho días muy bien. Hay muy buen equipo. He estado jugando en todas las categorías inferiores y ahora lo importante es asentarme en la absoluta, estar en todas las concentraciones que pueda estar, aprender de todo lo que me puedan enseñar los entrenadores y también los jugadores.



- P: ¿Qué tal ve al equipo para los Juegos, se imagina en la lista de Tokio?



- R: La gente está ilusionada y motivada después de que se lo paralizasen este verano y con ganas de ir a unos Juegos, que es el máximo para los deportistas. Para mi que venga en lo que tenga que venir. Todavía soy joven y no me importa esperar otro ciclo olímpico.



- P: ¿Cómo han podido trabajar estos días?



- R: Hemos entrenado en microciclos que son tres entrenamientos y un descanso -un entrenamiento por la mañana, otro por la tarde, otro al día siguiente por la mañana y un descanso por la tarde- y se nota físicamente que están muy bien. Hace un mes teníamos previsto jugar contra Francia, íbamos a ir en autobús, pero hace unas semanas nos comunicaron que se habían cancelado los amistosos y no hemos podido jugar ninguno, solo partidos entre nosotros.



- P: En la situación actual poder acabar la concentración casi es un éxito...



- R: Nosotros tenemos que aprovechar al máximo todo lo que de momento nos permitan jugar, la liga y concentraciones como éstas. Estamos viendo cómo está no solo el país, sino toda Europa. Las ligas de Holanda y Bélgica han tenido que cancelarse hasta diciembre de momento. Que nosotros hayamos podido seguir entrenando y haber creado una burbuja en el hotel es para dar las gracias.



- P: ¿Ayuda el hockey a soportar momentos como éste?



- R: El deporte ayuda, puede ser una manera de evadirse de toda esta situación y disfrutar de lo que nos gusta que es jugar y competir. Lo llevamos con la incertidumbre de qué pasará pero todo lo que nos permita entrenar, hacer gimnasio e ir con el equipo hay que aprovecharlo. Y el hockey te ayuda a hacer todo lo que tienes que hacer. Si sabes que a las 7 tienes que entrenar tienes que organizarte para hacer antes todo lo demás.