Los detalles del nuevo intento de renovación del Cádiz a Álex Fernández.

Trabaja el Cádiz CF en tratar de reflotar el barco en esta segunda mitad de la temporada, tras una primera vuelta para olvidar y una racha actual de siete partidos consecutivos sin conocer la victoria. Tan sólo dos puntos de los 21 posibles que tienen sumido al conjunto amarillo en los puestos de descenso. Hacen falta refuerzos y un toque de timón que haga a los de Álvaro Cervera salir de la zona de abajo.

Pero no es la actual situación deportiva y el mercado de enero lo único que ocupa, y preocupa, a la dirección deportiva del Cádiz CF y a su presidente Manuel Vizcaíno. En las oficinas del Nuevo Mirandilla también piensan en el próximo verano, siendo varios los futbolistas que acaban contrato y que pueden negociar como agente libre desde el pasado 1 de enero. Uno de ellos es Álex Fernández, con el que el Cádiz CF dio por rotas las negociaciones meses atrás ante las amplias diferencias existentes entre las partes, habiéndola retomado de nuevo en las últimas fechas.

El conjunto amarillo ha llamado de nuevo a la agencia de representación del futbolista. Una nueva toma de contacto en la que, sin embargo, no se ha concretado nada nuevo, tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo por fuentes próximas a la negociación. Desde las oficinas del Nuevo Mirandilla se ha tanteado la predisposición de Álex Fernández a estudiar, o no, una posible nueva oferta que por ahora no se ha concretado o si, por lo contrario, sus planes de futuro van por otros derroteros. Es decir, si ya lo tiene cerrado con otro de los equipos que lo han tanteado. No es el caso.

Ahora, el futbolista espera conocer cuál es la nueva oferta del Cádiz CF y si, finalmente, se aproxima o no a sus exigencias. Con una ficha de 1'5 millones brutos por temporada, el Cádiz CF le ofertaba a Álex Fernández dos años más de contrato y una rebaja de sueldo del 30%. Una propuesta que el de Alcalá de Henares rechazó, siendo su idea el mantener su caché y, a sus 29 años, firmar un nuevo contrato por tres o cuatro cursos. Justo lo que le ofertaría el Betis, donde le mejorarían ligeramente la ficha y encontraría sin demasiados problemas ese contrato de larga duración al llegar libre, sin coste de traspaso. El Valencia CF y la Fiorentina, en Italia, son otros de los clubes con los que Álex Fernández viene avanzando a lo largo de este tiempo, llegando ahora el momento de decantarse por un camino u otro.

Ahora, por tanto, el Cádiz CF tendrá que acabar de pronunciarse, al tiempo que Álex Fernández acabar de decidirse. Una decisión que, tal y como ha podido conocer ED, se dará en breve, una vez que el futbolista, que fue padre el pasado sábado, se centre de nuevo en su futuro deportivo, habiendo estado más pendiente en las últimas semanas de cuestiones personales y de su paternidad.

En el Cádiz CF, por su parte, confían en la profesionalidad y el compromiso demostrado por el futbolista a lo largo de todo este tiempo. Buena muestra de ello, que este domingo estuviera en El Sadar, donde fue titular y disputó 72' escasas horas después de haber sido padre de su hija, Carla. El centrocampista, por su parte, analizará ahora todo lo que tiene sobre la mesa, tanto en lo económico como en lo deportivo, y decidirá. La actual situación del Cádiz CF en la tabla, lógicamente, no coloca a los amarillos en una posición de fuerza.