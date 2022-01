Vizcaíno: la destitución de Cervera, su adiós, el nuevo técnico, el mercado de enero...

Extensa rueda de prensa la de Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, con motivo de la destitución de Álvaro Cervera como entrenador del primer equipo y la contratación de Sergio González como su recambio en el banquillo (a falta de oficialidad). Un decisión que no ha sentado nada bien entre el cadismo, como bien han demostrado en redes sociales y en las inmediaciones del Nuevo Mirandilla, donde se han congregado un nutrido números de cadistas contra el presidente: "Estamos hablando del mejor entrenador de la historia del Cádiz. Mi obligación como presidente no es tomar decisiones populistas, sino las mejores para la entidad. Estamos lejos del objetivo y el equipo transmite cierta tristeza hasta el punto que estamos a cuatro puntos de la salvación. Como otras veces, y en otras temporadas, he intentado reforzar la imagen del entrenador, pero estamos en un momento en que no le veo salida a la situación".

En ese sentido, Vizcaíno siguió argumentando su decisión: "Era necesario un cambio y en pleno mercado de fichajes he tomado la decisión más triste, pero la más responsable como dirigente. Que la gente me grite, protesten y que dejen al equipo tranquilo. He tomado muchas decisiones impopulares desde que he llegado, siempre intentando que al final la nave enderezara el rumbo. Creo que si no se toma esta decisión nos hubiésemos desangrado sin solución".

Preguntado sobre si la decisión de la destitución de Cervera fue una decisión tomada en caliente tras la derrota ante Osasuna, dijo: "No soy de calentarme por un resultado. Yo llevaba tiempo dándole vueltas y después de ese partido entendí por muchos motivos que era el momento. A la mañana siguiente iniciamos las gestiones con una lista. Contactamos con Sergio y llegamos a un acuerdo verbal que se está plasmando".

También se refirió Vizcaíno a otras cuestiones referentes a la actualidad del Cádiz:

Su responsabilidad: "Asumo los errores que he cometido para estar como estamos. Asumo mi responsabilidad como culpable, pero las decisiones nunca se toman a la ligera ni yo solo. Lo hago junto a la dirección deportiva y al consejo de administración. Entiendo que la gente esté enfadada, pero hemos salido de situaciones más complicados y también lo haremos ahora".

Los refuerzos de enero: "Todos los días buscamos esas oportunidades para mejorar la plantilla. La idea es que lo que venga sea un jugador que viene a mejorar el nivel".

San Emeterio: "Llevamos desde mitad de diciembre intentando incorporar jugadores. San Emeterio es un jugador que tuvo Sergio y que pidió Cervera".

El nuevo técnico: "A partir de mañana a remar y que la gente se centre en apoyar al nuevo entrenador y al equipo para salir de esta situación".

La despedida de Cervera: "Cuando se producen situaciones de este tipo no conviene que se malinterprete. Hoy le he dicho que el club lo tiene a su disposición. Se le ha ofrecido a Álvaro la posibilidad de despedirse pero es un día triste y él tiene las puertas abiertas para lo que quiera. Me hubiera encantado que Cervera hubiera acabado la temporada o que se hubiera ido él".

La plantilla: "Si estamos a cuatro puntos de la permanencia es porque algo he hecho mal. Si pienso en la plantilla del Cádiz después de ver como jugaron en Villarreal y Bernabéu pienso una cosa y luego pienso otra tras Osasuna. Todos los jugadores del Cádiz son de Primera porque están compitiendo en Primera. La plantilla es mejorable, sin duda. El nuevo entrenador tiene algo que decir".