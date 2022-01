Sergio González sustituirá a Cervera en el Cádiz; sólo falta la oficialidad

Álvaro Cervera ya tiene recambio en el banquillo del Cádiz CF, tras y como ha anunciado el propio presidente Manuel Vizcaíno durante la rueda de prensa llevada a cabo en la mañana de este miércoles en la sala de prensa del Nuevo Mirandilla. Se trata de Sergio González, quien en la noche de ayer ya se reunió con la cúpula directiva del Cádiz CF y que tan sólo está a falta de rúbrica y de que sea anunciado de manera oficial si no surgen complicaciones de última hora.

El entrenador catalán, de 45 años, es el elegido por el Cádiz CF para tratar de enderezar el rumbo del club, que es penúltimo en la tabla y a cuatro puntos de la salvación. "Sergio es un entrenador joven, capaz, tiene un concepto de fútbol parecido al de Álvaro. Era importante que no hubiera cambios drásticos. Si la decisión se toma en otro momento a lo mejor habríamos tirado de un apagafuegos. Es un proyecto en el que Sergio estará en función de los objetivos", explicó Manuel Vizcaíno.

En su discurso, el presidente del Cádiz CF también reconoció que el "99% de la culpa" de la actual situación del conjunto amarillo es suya y que ahora tenía que "dar el paso adelante y dar la cara". Junto a ello, explicó que no han consultado la decisión con los capitanes del equipo: "No he consultado a los capitanes la decisión. Se lo he comunicado a los capitanes pero no lo he consultado con ellos. Ese tipo de decisión no debe ser consultada con los capitanes".

Sergio González tiene experiencia en la máxima categoría del fútbol nacional, tanto como técnico como en su etapa anterior como futbolista. Como técnico, Sergio González ha dirigido al Espanyol B antes de dar el salto al primer equipo del conjunto perico, entrenándolo en Primera. Después pasó por el Valladolid de la mano de Miguel Ángel Gómez, equipo con el que ascendió a Primera, primero, y con el que a la postre acabó descendiendo a Segunda, después. Desde entonces, se encontraba sin equipo.