El delantero en el que trabaja el Cádiz en los últimos días de mercado

La dirección deportiva del Cádiz CF ha tomado velocidad de crucero en lo que a los refuerzos se refiere. Tras llegar Fede San Emeterio para el centro del campo en loos primeros días de enero, la salida de Álvaro Cervera y la llegada de Sergio González al banquillo amarillo propiciaron un parón en seco que en las últimas horas se ha visto finalizado con los refuerzos de Alcaraz e Idrissi. Reforzado el centro del campo y el extremo, ahora todos los esfuerzos están centrados en encontrar un delantero que refuerce la vanguardia amarilla. Y eso está resultando misión imposible.

Dejado atrás los movimientos en delanteros de talla mundial como Alcácer o Luuk de Jong, quienes acabaron dando calabazas al Cádiz CF, la dirección deportiva amarilla giró su dirección en las últimas fechas hacia otros delanteros de menor relevancia, véase el caso de Djuka, Jaime Mata o Dimata. Opciones, todas, que se han ido descartando o que a día de hoy resultan prácticamente imposibles por diferentes cuestiones.

Y así se ha plantado el Cádiz CF en los últimos diez días de mercado, en puestos de descenso, con un cambio de entrenador (que ha cambiado ligeramente el rumbo en materia de refuerzos) y sin una de sus prioridades por reforzar: la delantera.

Y no ha sido, precisamente, por falta de interés por parte de la entidad cadista y su presidente, Manuel Vizcaíno, que ha venido tocando junto a la dirección deportiva todas las puertas posibles. Aunque sin fortuna. Y es que la situación deportiva del club tampoco invita a mucho, a pesar de que haya intención desde el principio de intentar rascarse el bolsillo con el '9'. Dos millones de euros hay para acometer su cesión, aunque no parecen suficientes.

Así, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo con fuentes del club, el Cádiz CF se encuentra en este epílogo del mercado de enero con "nada" avanzado en su deseo de reforzar la punta de lanza. Todas las opciones se le han caído o han sido desechadas, mientras que las que siguen abiertas están en una situación muy embrionarias. Tocará esperar a los últimos días -horas- de mercado para intentar que alguna de esas conversaciones germine.

Lo que sí tiene claro la dirección deportiva del Cádiz CF, en concordancia con su nuevo míster, Sergio González, es que lo que debe venir es un '9' que se parezca al Choco Lozano. Un atacante explosivo, con llegada, y no un '9' puro, un delantero centro rematador. Es decir, un delantero más del tipo del que se intentó semanas atrás con el azulgrana De Jong.

Carles Pérez, vinculado con el Cádiz y el Mallorca

Un perfil de delantero que el Cádiz CF rastrea a conciencia, en su deseo de que pueda llegar en préstamo, y que en gran medida cuadra con la figura de Carles Pérez, atacante de la Roma por el que, según TMW, el Cádiz CF ha solicitado su cesión. Mourinho no cuenta con él más allá de la Conference League y el de Granollers desea salir, dándole prioridad a LaLiga. En España, el Mallorca sería el otro club que se habría posicionado al respecto. Y es que el conjunto balear, al igual que el gaditano, está reestructurando su plantilla en este mercado invernal en su deseo de alejarse del descenso. Para ello ya ha incoporado al guardameta sevillano Sergio Rico, quien llegó el jueves a la isla procedente del PSG para cerrar su cesión hasta final de curso.

En el Cádiz CF, por ahora, no descartan su nombre, aunque reconocen que hoy por hoy no haya nada avanzado al respecto con él ni con ningún otro delantero. El Mallorca, por su parte, le da prioridad a la opción de Alcácer, con quien hay entendimiento. El problema, sin embargo, es el económico. El Villarreal solicita opción de compra y que se hagan cargo de la ficha al completo, algo a lo que el Mallorca no alcanza.