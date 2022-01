El motivo por el que Espino no ha ido con Uruguay y que podría acarrearle futuros problemas

Uno de los grandes nombres en la actual campaña del Cádiz CF es Luis Alfonso Espino. El futbolista uruguayo es el jugador de LaLiga que más minutos ha jugado, no hay un jugador de campo en todo el campeonato doméstico que sume más minutos que él. Su buen rendimiento en la máxima categoría del fútbol español lo llevó a ser seleccionado para una prelista de Uruguay de cara a esta ventana FIFA, aunque finalmente no fue llamado por Diego Alonso para los compromisos ante Paraguay y Venezuela, ¿el motivo? No estar vacunado.

Según informa el medio uruguayo Ovación la propia Asociación Uruguaya de Fútbol confirmaba la noticia de que el lateral sudamericano del Cádiz no estaba vacunado y que esa fue la causa por la que finalmente no pudo cumplir su sueño de ir con la selección absoluta de su país. Sin embargo, el Pacha Espino ya habría iniciado los trámites pertinentes para contar con las dosis necesarias y poder ser convocado por la selección de Uruguay.

Otro de los jugadores del plantel uruguayo y que tampoco fue llamado finalmente por la selección celeste es Guillermo Varela quien declaró que "No estaba vacunado y no sabía que se exigía la vacuna. Tuve covid un mes antes de ir a Uruguay y mi caso no se hizo oficial en el club y si lo hubieran hecho con ese certificado podía viajar. Una semana antes de la convocatoria me piden las vacunas para presentar y les digo que no tengo. Acá en Rusia no nos exigían la vacuna y yo no me quería dar la rusa (Sputnik V), me aguanté y me quería dar la Pfizer en Uruguay, pero un mes antes del viaje me agarro covid y me dijeron que debía esperar entre tres y seis meses para vacunarme".

En el caso del Pacha Espino, el jugador del Cádiz superó el COVID hace justo un año, en enero del año 2021. El futbolista se perdió por aquel entonces los compromisos ante el Levante y el Sevilla de liga y también el compromiso copero ante el Girona en Gerona. En marzo hay otra fecha de Eliminatorias internacionales y en ese momento, si el el lateral uruguayo del Cádiz tiene todas las dosis necesarias podría ser convocado por la selección nacional de Uruguay y cumplir su sueño de debutar con la absoluta de su país. Mientras, seguirá demostrando en el Cádiz que es un futbolista imprescindible.