La pulla de Manu Vallejo y las otras razones por las que no pudo volver al Cádiz. Alavés

"Tuve claro que (el Alavés) era el sitio", dijo el chiclanero Manu Vallejo al ser presentado como nuevo futbolista del conjunto babazorro, en préstamo hasta final de temporada. Una puesta de largo en la que, entre líneas, se le pudo entender algún pequeño dardito o pulla: "El Alavés fue el que más confió en mí". ¿Dirigido al Cádiz? Posiblemente.

Y es que el chiclanero siempre quiso volver a casa, aunque prácticamente nunca fue posible con la llegada de Sergio González al banquillo amarillo. No era una prioridad para el técnico catalán, quien veía ese perfil de futbolista cubierto ya en la plantilla, por lo que, teniendo en cuenta que la situación económica era la que era, dio prioridad a otras operaciones. El propio Sergio y la dirección deportiva del Cádiz CF -Ortiz y Cordero- lo explicaron en sala de prensa. "Entendíamos que su posición con Sobrino o con Andone podría estar ocupada. Sabemos que es un icono para este club", explicó el entrenador del Cádiz CF.

Y es que las últimas horas del mercado de fichajes fue un auténtico culebrón venezolano, con varios finales alternativos. Si días antes lo tuviera ya todo 'cerrado' para salir a China, parando la operación en el último instante, algo parecido le ocurrió el pasado lunes, cuando prácticamente estuvo a punto de firmar como granota.

"A Manu Vallejo a las seis de la tarde lo teníamos cerrado y a las ocho cambió todo. La clasificación es la que es y convencer a los jugadores no ha sido fácil", ha explicado el propio Alessio Lisci, técnico del Levante, actual colista de Primera división.

Y es que aunque Manu Vallejo ya se había despedido de sus compañeros de vestuario en Valencia asegurando que se marchaba a Vitoria, el Valencia forzó un trueque con el Levante por Malsa hasta dar por 'roto' el acuerdo con el Alavés. Sin embargo, todo quedó en agua de borrascas y Valencia y Alavés acabarían intercambiando los documentos para formalizar la cesión.

No sería hasta las 21:30-22:00 horas cuando el chiclanero y su agente llegaran a las oficinas del Valencia para acabar de firmar los contratos que estipulaban las cantidades a abonar por parte del Alavés en caso de salvación o en función de la participación del futbolista con la elástica del conjunto vitoriano.

Y esa es la pura verdad del 'affaire' entre Vallejo y el Cádiz CF en este mes de enero, el que prácticamente nunca fue factible con Sergio en el banquillo. Otro gallo cantaría, quizá, si Cervera siguiera en el banquillo. "Lo respetamos muchísimo y sabemos que es un icono", explicó el actual preparador amarillo, pero "nunca ha habido acuerdos reales con Vallejo y con el Valencia", tal y como argumentó Enrique Ortiz.

El desenlace de la historia, así como los argumentos de todos los protagonistas, no hacen más que refrendar, por tanto, lo avanzado por ESTADIO Deportivo. "Hubo un acercamiento pero las cifras no eran acordes, eran desorbitadas. Hablaban de trueque y ahí no queríamos entrar", apostillaron desde el Cádiz CF.

El Alavés destaca su "fidelidad"

Por su parte, el director deportivo ha destacado que "es un día de inmensa satisfacción por tener a un futbolista como Manu con nosotros. Además, ha querido agradecer al nuevo futbolista albiazul "esa fidelidad, entusiasmo y compromiso por estar en este proyecto".

Sergio Fernández también ha hecho una pequeña valoración de las llegadas en este mercado de invierno al Deportivo Alavés. "Mejoran la plantilla y tenemos recursos más amplios para competir en cada partido. Estamos convencido de que vamos a sacar el proyecto y el objetivo adelante".