Manu Vallejo se complica y su entorno lo confirma

Un culebrón venezolano. De esos que tienen decenas de temporadas y cientos de capítulos. En eso se está convirtiendo el asunto del delantero en el Cádiz CF, donde no acaban de cerrarlo y van de objetivo en objetivo intentando acabar de echarle el lazo.

El nudo de la historia es conocido por todos en Cádiz. De Luuk de Jong a Djuka, pasando por un sinfín de nombres y perfiles diferentes, hasta llegar de nuevo en esta última semana a Manu Vallejo. Repatriar al chiclanero era muy del gusto de Cervera, pero no lo es tanto de Sergio González, quien le daría prioridad a otro atacante. Sin embargo, el técnico catalán es consciente de las dificultades que el mercado encierra, y no acabaría de ver mal el refuerzo. Aunque debería ganarse el puesto, y eso es lo que echa en parte, también, al propio Manu Vallejo. Venir a jugarse el descenso en el Nuevo Mirandilla es un riesgo que asume, pero hacerlo y encima no jugar... Eso lo ve menos claro.

Y ahí, junto a otras cuestiones a detallar más adelante, es donde ha surgido uno de los inconvenientes. Y es que mientras que las partes eran bastante más optimistas hace 48 horas, ahora no lo son tanto. Se complica la incorporación de Manu Vallejo, quien deshoja la margarita en esta última semana de mercado a la que cada vez le quedan menos días y, por tanto, menos oportunidades.

Así, tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo por el entorno más próximo al futbolista, la negociación se ha enfriado, y mucho, en las últimas horas. Mientras que las partes eran bastante optimistas al respecto, ahora no lo son tanto. "Está complicado", aseguran.

Y es que el entendimiento entre los clubes no está siendo, tampoco, el esperado. Descartado el trueque a pelo con Jonsson, algo que en Cádiz no contemplan bajo ningún concepto. Ha llegado el momento de negociar y los che no lo están poniendo sencillo.

Mientras que el Cádiz CF no contempla el traspaso en este momento, al menos en los 3'5 millones que el Valencia CF lo tasó en la operación que tenía cerrada con el Wuhan Three, los amarillos piensan más en un préstamo con una opción de compra. Pero mucho más baja que lo que pretenden en el Turia.

Al mismo tiempo, sin embargo, el Valencia CF aprieta al futbolista para que se decida. De su salida depende la llegada de un medio. De manera directa, porque la negociación con el Cádiz CF facilitaría la también abierta entre clubes por el danés Jonsson, mientras que de manera indirecta su salida se antoja, también, necesaria para aligerar el límite de gasto de la plantilla valencianista.

Levante y Alavés son los otros dos clubes de LaLiga que hacen presión por hacerse con sus servicios, aunque el futbolista no ve con buenos ojos la vía granota. Los levantinistas son colistas de la categoría a nueve puntos de la salvación y las aguas no bajan mansas por el Ciudad de Valencia.

Y así está este miércoles el asunto entre Manu Vallejo y el Cádiz CF. Bastante más frío que días atrás y con unas complicaciones que se antojan difícil de salvar. En cualquier caso, la premura que exige el cierre del mercado invita a algunos de los protagonistas a ser ligeramente optimista y que las prisas ayuden a teneder puentes a última hora. Bastante más factible, en cambio, sería la marcha de Jonsson al Valencia. El jugador y el club lo tienen todo prácticamente perfilado, siendo aquí el Cádiz CF el que tensa ligeramente la fuerza. Tampoco con intención de romperla, pero haciendo valer sus intereses.