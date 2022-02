No hay 'nevera' para Hernández Hernández tras su escándalo contra el Cádiz

Este jueves se conocían las designaciones arbitrales de cara a la jornada de este fin de semana en Primera división. El trascendental partido entre el Cádiz Club de Fútbol y el Real Club Celta de Vigo será dirigido por Mateu Lahoz, uno de los árbitros mejor considerados dentro del panorama del fútbol español. Esta noticia ha alegrado a los aficionados, ya que se trata de un colegiado que no suele penalizar acciones tan leves como la de los penaltis del pasado sábado en Mallorca y que a día de hoy siguen indignando tanto a los hinchas del submarino amarillo como al propio club.

La noticia que no ha sentado bien en el seno del cadismo es que Alejandro Hernández Hernández, colegiado que estuvo en el VAR el pasado sábado en Palma de Mallorca, dirigirá el derbi catalán entre el RCD Espanyol y el FC Barcelona, por lo que no habrá 'neverazo' para el colegiado canario. En el caso de Carlos Del Cerro Grande, el árbitro madrileño que dirigió el choque de la pasada semana, no estará presente en ningún campo de Primera en la próxima jornada, el motivo no es algún tipo de castigo por su mal arbitraje, sino que es habitual que los colegiados descansen como mínimo una semana tras cada partido.

En el caso de Alejandro Hernández Hernández, el canario no llamó a Del Cerro Grande para que fuera a ver la acción entre Iván Alejo y Brian Oliván en la que el madrileño señaló la pena máxima por un leve agarrón por parte del extremo vallisoletano al lateral del Mallorca. No llamó al árbitro en esa jugada pero en cambio si lo hizo en la jugada polémica de la temporada en España, el inexplicable penalti pitado a Conan Ledesma tras su fortuito golpe con Ángel en el momento en el que el arquero despejaba de puños un centro de Salva Sevilla. Una jugada que nunca se señala como penalti debido a que se entiende que el portero usa la rodilla para proteger su radio de acción. Por lo tanto, Hernández Hernández cometió dos errores en Mallorca, por un lado no llamó a Del Cerro Grande para que viera la jugada del penalti de Alejo, pero si lo hizo en la jugada de Ledesma.

Esa acción, la de Ledesma y Ángel ha provocado que corran ríos de tinta durante toda la semana. El mundo del fútbol coincide, no hubo penalti. Por ejemplo, Santi Cañizares comentaba sobre la jugada que "no veo el penalti por ningún lado", mientras que Isaac Fouto, analista arbitral apuntan que "habría ido al VAR en la primera para deshacer ese penalti y no habría ido en la segunda".