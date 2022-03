¿Volver a los orígenes o seguir con los experimentos?

Sergio González ha usado el 5-2-3 en las últimas jornadas

Desde la llegada de Sergio González al Cádiz Club de Fútbol el técnico catalán implementó el 4-4-2 como sistema, un dibujo en el que jugaba con dos jugadores de banda como podían ser Salvi, Iván Alejo o Idrissi y dos referencias ofensivas. Sin embargo, ante el Getafe en el Nuevo Mirandilla cambió el esquema a un 5-2-3 en el que apostaba por una línea de tres centrales, dos carrileros, un doble pivote y podía juntar en ataque a Lucas Pérez, Choco Lozano y Álvaro Negredo.

El plan salió bien ante el cuadro madrileño, ya que el Cádiz fue muy superior durante los noventa minutos y no ganó por falta de puntería, sin embargo, ante el Granada Sergio González volvía a repetir la misma fórmula de la semana anterior, pero en esta ocasión los gaditanos tuvieron muchos problemas a la hora de generar ocasiones de peligro ante un rival que jugó desde el minuto 33 en inferioridad numérica por la expulsión de Duarte.

Son varios los jugadores del Cádiz CF los que han opinado en los últimos días sobre el cambio de sistema. Este jueves en sala de prensa hablaba el Pacha Espino, quien afirmaba sobre el 5-2-3 que "Me gusta este esquema porque me da más libertad para ir al ataque. El equipo creo que ha ganado en solidez y nos han creado pocas situaciones de gol. todo lleva su trabajo. Faltan movimientos y cosas, pero contra el Getafe hicimos algunas cosas, contra el Granada tuvimos situaciones de gol, pero vamos creando y ganando en solidez", mientras que Víctor Chust señalaba la semana pasada que "es cierto que con tres centrales, los dos de los laterales tienen más libertad. Me encuentro cómodo, nos salió un buen partido y merecimos ganar. Estamos contentos de los partidos que nos salen como equipo y en lo individual también".

El nuevo esquema rompe con la idiosincracia de un equipo que durante los últimos años había jugado siempre con dos extremos bastante abiertos que buscaban constantemente centros laterales. Con Sergio, el Cádiz ha cambiado su manera de jugar, ahora no rifa balones y busca salir con la pelota controlada desde atrás, buscando más el juego asociativo entre sus jugadores.

El balance en liga con el nuevo entrenador es de un triunfo, cuatro empates y una derrota, y a pesar de que los gaditanos se están mostrando como un equipo más sólido y férreo en defensa, solo han encajado en febrero desde el punto de penalti, está teniendo problemas de cara a gol.

Hay dudas sobre el posible once por el que vaya a apostar el técnico catalán ante el Rayo Vallecano este domingo, aunque la principal incógnita es el dibujo, el esquema la organización de sus jugadores, si seguirá con el 5-2-3 de estas dos últimas semanas o si por el contrario, volverá a las 4-4-2 de sus primeros partidos.