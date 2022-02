Víctor Chust, sobre el partido ante el Granada: "Es una final"

El defensa ha sido protagonista en sala de prensa

Víctor Chust ha hablado este miércoles en sala de prensa. El jugador del Cádiz CF vive un momento dulce, el cambio de entrenador y la llegada de Sergio le ha brindado una nueva oportunidad, y de momento la está aprovechando. El defensa cedido por el Real Madrid es el central con mejor salida de balón, una faceta importante para el técnico catalán, pero también ha ganado en jerarquía y consistencia.

Los gaditanos siguen sin ganar en casa, y este lunes se enfrentan al Granada, un rival directo por la permanencia, el equipo que marca en estos momentos la salvación y que se encuentra a cuatro puntos. "El lunes en Los Cármenes jugamos una final, quedan trece finales, es cierto que el Granada está por encima nuestro, si ganamos nos ponemos a un punto. Es un equipo muy difícil, sobretodo en casa, nosotros vamos a darlo todo y lo vamos a intentar, pero tenemos que tener en cuenta que el rival también juega".

Preguntado por su situación personal, decía que "estoy muy contento con mi progresión y creo que se refleja en los partidos. Soy joven y tengo mucho que mejorar y creo que cada fin de semana se muestra que voy mejorando poco a poco. Estoy muy contento porque me están dando la oportunidad de demostrarlo"

Con Sergio González se ha asentado en el once titular y en estos momentos es un fijo en las alineaciones. "El cambio de entrenador no me ha venido ni mejor ni peor, pero me siento más cómodo. Con Cervera tenía muchas cosas que aprender y por eso me costó más la adaptación, con los conceptos que cogí de Cervera, con Sergio también los puedo aplicar y la verdad es que estoy muy contento con todo lo que he crecido desde un primer momento".

"Hasta que las matemáticas no digan lo contrario vamos a intentar ir todas las semanas por los tres puntos. Tanto la afición como el cuerpo técnico y los jugadores vamos todos a una para sacar esto adelante", señalaba el central, y agregaba que "quedan 13 finales y dependemos de nosotros para permanecer en la categoría".

En la jornada del martes, Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) respondía al escrito del Cádiz y afirmaba que "no voy a entrar a contestar lo que una afición o un equipo opina sobre el VAR y sobre si hay que arreglarlo o no". En sala de prensa, Chust afirmaba sobre este tema que "si te digo la verdad no he visto las declaraciones. somos conscientes de que los árbitros son personas y se pueden equivocar, y como hacemos los jugadores habría que admitir que se han equivocado y actualmente también pasa, hay árbitros que en medio del partido te dicen que se han equivocado. Somos seres humanos y todos nos equivocamos".