Juanjo Bezares: "El Sevilla es un equipazo"

Segunda entrega de la entrevista de Juanjo Bezares en ESTADIO Deportivo. Tras hablar del Cádiz, del encuentro del viernes en el Sánchez-Pizjuán y de las opciones del "equipo de mis amores" ante uno de los grandes del fútbol español, el gaditano repasa al actualidad del conjunto hispalense, recuerda su etapa en la cantera sevillista y habla de Álvaro Negredo y del supuesto interés de los sevillanos por el Pacha Espino.

¿Cómo está viendo la temporada del Sevilla?

Es un equipazo, maneja todas las facetas del juego muy bien y ahora mismo es de los mejores equipos del campeonato liguero y dando la cara en Europa todos los años. Vía a poner un ritmo muy alto, va a ser un partido muy complicado, pero hablamos de que es fútbol y que puede pasar cualquier cosa.

¿Cuál crees que es la mayor fortaleza del equipo de Lopetegui?

Es un equipo que maneja todos los registros. Los equipos que son muy competitivos, tienen buen manejo de balón, sus extremos juegan muy abiertos, son muy rápidos, cuando tienen que defender defienden muy bien. Cuando llegas a ese nivel en el que estas en la zona alta y compites contra cualquier equipo, el Sevilla lo hace todo bien.

¿Es el Sevilla un ejemplo a seguir para otros equipos de Primera división?

Cuando yo estuve allí empezó poco a poco, con jugadores como Torrado o Martí con Caparrós que comenzó a poner los cimientos, unido al acierto de Monchi con los fichajes han ido subiendo y económicamente han ido creciendo. Es un ejemplo para clubes que tienen que ir creciendo poco a poco. Cuando yo estaba en el Sevilla, era un equipo normal, y ahora es uno de los grandes de Europa.

¿Cómo recuerda su etapa en el Sevilla?

Muy bien, estuve dos años muy bonitos, me trataron fenomenal, me dieron la oportunidad de debutar en Primera división, y me dieron la oportunidad de irme cedido al Cádiz e irme al equipo de mis amores con el que logré un ascenso a Primera división. Todo perfecto.

Juega en el Cádiz y jugó en el Sevilla. ¿Qué le parece la temporada de Negredo?

Espectacular. Cuando el futbolista se siente valorado e importante, con Alvaro al principio dejó un poco de creer, el futbolista que ya tiene una experiencia, que nota que el entrenador no cree en él. Con Sergio se ve importante, una pieza importante para el Cádiz. Es uno de los jugadores que estirando del carro y tiene muchas ganas.

En las últimas semanas se habla de un supuesto interés del Sevilla por el Pacha Espino. ¿Encajaría allí el uruguayo?

Sí. Es un jugador de casta y coraje, ha mejorado mucho en la toma de decisiones. Vino de Sudamerica, los primeros años le costó un poco más. Ahora mismo es un lateral izquierdo muy completo. Es un perfil de jugador que pega con el Sevilla, es normal que haya interés del Sevilla.