Sergio González valoró la victoria ante el Elche

El entrenador del Cádiz se mostró satisfecho en sala de prensa

Sergio González se mostraba muy satisfecho tras la victoria del Cádiz ante el Elche. Un triunfo con el que los gaditanos aumentan su ventaja con respecto al descenso hasta los 3 puntos. "Es importante como el equipo ha entrado en el partido. Teníamos una deuda pendiente por cómo entramos con el Athletic. En los 15 últimos minutos de la primera parte ellos fueron algo superiores pero luego hemos recompuesto, el equipo ha dado un paso adelante y antes de la expulsión ya estábamos generando peligro. Era un partido importante porque antes de empezar estábamos en descenso", comentaba el técnico.

Reconoció haber tenido momentos de ansiedad. "Estábamos ansiosos porque no queríamos que se repitiera lo del Athletic. A pesar de estar bien plantados nos hemos precipitado en controles y con ciertos desajustes con balón. Los últimos 15 minutos de la primera parte hemos sufrido un poco de acoso, pero luego los puntas se han aplicado y hemos sido un equipo muy competitivo".

"Estar fuera del descenso te da cierta tranquilidad. Nosotros tenemos que pelear por nuestro camino y nuestro pase era necesario para afrontar las tres finales que nos quedan con posibilidades de permanecer", apuntaba el catalán y agregaba que "tenemos que descansar, ir a San Sebastián con plenas garantías y centrarnos en jugar contra la Real Sociedad. Todo lo demás no nos puede distorsionar. Tenemos que ir allí a hacer un buen partido".

Dos horas antes se jugaba un trascendental encuentro entre el Mallorca y el Granada. "No quería ver la segunda parte de ese partido porque nuestra misión principal hoy era el partido de hoy nuestro. Nos hemos centrado en lo que podíamos hacer nosotros. Estamos contentos porque los chicos han entendido la presión que había hoy. Hoy era el partido".

"La constancia que tiene el equipo se manifiesta en todos los partidos, acompañe o no el resultado. En la segunda parte hemos tenido ocasiones para marcar antes de la expulsión pero tras la expulsión entendíamos que el partido era el de hoy y no podíamos empatar", destacaba.

Dos bajas notables en la lista final de convocados fueron Jonsson y Fede San Emeterio, quienes vieron el partido desde la grada. Cuestionado por estas ausencias, Sergio González reconoció que "era para que no supieran las bajas que teníamos" y señaló que "uno no entró por sobrecargas en el aductor uno y el otro por molestias", aunque no especificó las dolencias de cada futbolista.