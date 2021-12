El gesto de Loren Morón que demuestra su humildad y sus grandes valores

No está teniendo suerte, precisamente, Loren Morón en sus últimas temporadas. Desgraciadamente, la espectacular segunda vuelta de la 17/18 que firmó con el Betis, promocionando al primer equipo desde el filial para marcar siete goles en quince partidos que aseguraron la clasificación para la Europa League, no tuvo luego la continuidad deseada. El siguiente curso, se quedó en 8+4, perdiendo un poco la confianza de Quique Setién en detrimento de Sanabria y hasta de un delantero 'sui generis' como Jesé. En la 19/20, tras convencerle Rubi de que se quedara, no anduvo mal (12+3), aunque la Covid-19 le golpeó fuerte, personal y familiarmente, y nunca llegó a recuperar la confianza ni el rendimiento.



Tras muchos rumores de ofertas y posibles salidas, desechó una jugosísima (con cifras de las de antes de la pandemia) del Lokomotiv de Moscú y anduvo cerca de reforzar hace dos ventanas invernales al Barcelona, pero su estrella se ha ido apagando hasta acabar aceptando una cesión al Espanyol que no está teniendo los minutos y la gloria deseados. Pero el marbellí no se rinde. Aprovecha cada resquicio que le concede Vicente Moreno para intentar convencerle de que puede acompañar a Raúl de Tomás en la punta de lanza. Una de esas oportunidades llegó en la Copa del Rey, cuando el '16' anotó un 'hat-trick' para dar el pase a los catalanes ante el modesto CD Solares, que casi fuerza la prórroga (2-3) con dos tantos en el cuarto de hora final.



Como es costumbre, Loren reclamó el balón del partido para llevárselo firmado por sus compañeros, aunque, medio en broma medio en serio, el lateral zurdo Víctor Palacio lo pidió de vuelta vía redes sociales, porque, como confesaba, no andan "sobrados" en la sexta categoría nacional de material deportivo. El artillero andaluz, por el que los 'pericos' guardan una opción de compra cifrada en 10 millones de euros, ha tenido un gesto que demuestra tanto su humildad como los balores que lo han definido a lo largo de su carrera, corta, pues sólo cuenta con 27 años. De esta forma, el todavía bético se quedó con el esférico de marras, pero envió a cambio 30 oficiales de Adidas para la entidad cántabra, que se lo ha agradecido efusivamente, como el culpable, entre comillas, de que, valga la redundancia, Morón se sintiese culpable por dejar desprovista a una entidad modesta de tan preciado enser de trabajo.









De una petición a un gran gesto ??@lorenmg16 (@RCDEspanyol) nos envía 30 balones en compensación de su balón del hat-trick!

Millones de gracias a un gran jugador, gran persona y gran club ??https://t.co/9gQGQnCYvX — S.D. Solares (@SDSolares1969) December 13, 2021